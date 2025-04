Kartódromo de VR recebe edição de abril da Feira do Empreendedor

Volta Redonda – A Associação de Moradores do bairro Aero Clube realizará, no domingo (6), das 10h às 16h, no Kartódromo Internacional de Volta Redonda, a edição do mês de Abril da Feira do Empreendedor. Quem comparecer ao evento também poderá prestigiar a apresentação musical da cantora Najulia Freitas.

A Feira conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e tem como objetivos expor e comercializar produtos artesanais, conectar pessoas e valorizar os negócios locais. O presidente da Associação de Moradores, Alessandro Auad, ressaltou que é um compromisso da entidade promover o trabalho dos empreendedores locais e convidou a população a prestigiar o evento.

“Convido a população da região a prestigiar a edição deste mês da Feira do Empreendedor e conhecer os trabalhos desenvolvidos pelos artesãos da nossa comunidade. Seguimos empenhados em nossa missão de promover o trabalho desses empreendedores. Na Feira, teremos ótimas opções de produtos para você presentear as pessoas queridas que fazem parte da sua vida”, convidou o presidente.

O administrador do Kartódromo, José Fardim, disse que é sempre especial para a Arena sediar eventos que promovem e valorizam o empreendedorismo local.

“É uma grande satisfação para nós, do Kartódromo, sediarmos mais uma edição deste evento tão importante, que valoriza o empreendedorismo local, conecta pessoas e gera renda para esses profissionais diferenciados que são os artesãos. Venham visitar a Feira do Empreendedor e desfrutar deste evento projetado com muito carinho. Aguardamos você e a sua família por aqui, e toda a nossa estrutura estará à disposição para possibilitar que aproveitem a feira da melhor forma possível”, afirmou José Fardim.