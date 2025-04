Katia Miki acompanha Defesa Civil em ação de monitoramento em Barra do Piraí

Barra do Piraí – Em virtude do aumento da vazão do Rio Piraí na madrugada e início da manhã deste sábado (5), a prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, juntamente a equipe da Defesa Civil e dos vereadores Elves e Luiz Felipe Ludi, esteve presente no bairro Chalet realizando informes e abordagens à população do local, que por ser ribeirinho ao Rio Piraí, já sofreu com inundações e alagamentos no passado.

Segundo dados da Defesa Civil, a situação está estabilizada, visto que o volume de água ainda está chegando em Piraí e a Light está fazendo todas as manobras para diminuir o nível da barragem de Santana. No entanto, ainda é importante que a população fique atenta, pois ainda há o risco de inundação. A Defesa civil continuará monitorando as chuvas ao longo do dia, bem como as ações da Light nas represas.

A prefeita Katia Miki, apontou que em momentos como este é necessário que todos estejam preparados, por isso, a Prefeitura Municipal e a Câmara de Vereadores se fazem presentes nos bairros mais afetados para orientar a população.

“Estamos acompanhando de perto a situação para monitorarmos a vazão do rio. Além disso, mantemos o constante diálogo com o pessoal da Light para estarmos preparados! Nós acreditamos que mesmo com as chuvas e com a vazão do Rio Piraí em Lídice, a dragagem que foi feita no bairro irá absorver grande parte do volume de água. Porém, mesmo assim, seguiremos acompanhando para que a população seja bem informada e para que ninguém seja pego de surpresa”, apontou a prefeita.

O vereador Elves aproveitou a oportunidade para agradecer o trabalho promovido pela Defesa Civil de Barra do Piraí.

“Estamos unidos aqui para ajudar a nossa cidade e a nossa população barrense. Quero agradecer e parabenizar os heróis da Defesa Civil, que estão sempre presentes nesses momentos difíceis. Eles estão durante 24 horas cuidando da nossa população”, disse Elves.

Já o vereador Ludi pontuou que “como o vereador Elves bem colocou, essa união é que representa o empenho de todos nós de Barra do Piraí, para que possamos, ao lado da Defesa Civil, amenizar os efeitos das inundações, reportando a você barrense, as informações necessárias sobre as cheias dos rios”, destacou Ludi

As equipes da Defesa Civil permanecem em constante monitoramento e orientando os moradores nos bairros ribeirinhos, e através do telefone 199.