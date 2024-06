Kátia Miki e Cristiano Almeida lançam pré-candidatura em Barra do Piraí

Barra do Piraí – Centenas de pessoas compareceram no sábado (15), ao Royal Sport Clube, para o lançamento da pré-candidatura à prefeitura de Barra do Piraí, da chapa encabeçada pela vereadora Kátia Miki (Solidariedade) e pelo ex-vereador Cristiano Almeida (PSD). No encontro foram apresentados, também, os pré-candidatos a vereador dos partidos: Solidariedade, PSD, PDT e o Republicanos.

O deputado estadual Munir Neto (PSD), parceiro antigo de Kátia Miki, destacou a importância de elegê-la prefeita de Barra do Piraí. “Eu conheço a Kátia e sei o quanto ela é trabalhadora, família, honesta, competente e corajosa. Sem sombra de dúvidas, o município de Barra do Piraí vai avançar muito com ela à frente da prefeitura”, destacou.

Para o deputado federal Áureo Ribeiro, ter Kátia Miki como pré-candidata no seu partido, o Solidariedade, reafirma a importância da participação da mulher na política. “Trazer a Kátia, essa mulher guerreira, para ser pré-candidata à prefeitura, reafirma que estamos no caminho certo. Essa mulher representa a mudança que os barrenses tanto esperam”, disse.

Ao lado de Cristiano Almeida, de sua mãe e do filho Victor de 3 anos, Kátia se apresentou e fez um discurso emocionado.

“Eu preciso iniciar a minha fala agradecendo o Cristiano, que abriu mão de sua pré-candidatura a prefeito, acreditando em mim e em nosso projeto de reconstrução de nossa querida Barra do Piraí”, iniciou Kátia.

“Estou muito emocionada em ver tantas pessoas presentes neste evento, num sábado à noite. Pessoas de bem, e que esperam de fato, um Barra do Piraí melhor para se viver. Eu não tenho nada para oferecer, além de muito trabalho e dedicação em tempo integral à nossa cidade”, acrescentou.

Kátia citou uma das maiores insatisfações do povo barrense e disse que vai contar com o apoio de lideranças políticas para solucionar. “Nós vivemos num município que é cortado pelo Rio Paraíba do Sul. É inadmissível que mesmo com tanta água à nossa disposição, a população ainda sofra com o desabastecimento de água em suas casas. Precisamos mudar isso com urgência. E o apoio de tantas lideranças políticas importantes vai nos fazer encontrar essa solução definitivamente”.

O evento contou com a presença do deputado federal Áureo Ribeiro, dos deputados estaduais Munir Neto, André Corrêa e Júlio Rocha, dos ex-prefeitos barrenses, Jorge Babo e Carlos Baltazar e dos vereadores Pedrinho ADL e Paulinho Royal.