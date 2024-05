Kátia Miki percorre Ministérios em busca de investimentos e melhorias para Barra do Piraí

Barra do Piraí – A vereadora Kátia Miki (Solidariedade) está em Brasília buscando investimentos e melhorias para Barra do Piraí.

Kátia, que é pré-candidata à prefeitura da cidade, tem aproveitado a influência do seu padrinho, o deputado federal Áureo Ribeiro (Solidariedade), para conseguir agendas importantes e colocar o município em evidência.

De acordo com a parlamentar, em reunião com o Wellington Dias, Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, foi discutido a falta de investimentos na Política de Assistência Social do município.

“A falta de investimentos na Política de Assistência Social no município de Barra do Piraí, durante os últimos 8 anos, me deixou muito triste. Pedi ao Ministro ajuda para que consigamos avançar. Não dá para continuar convivendo com o mínimo de equipamentos públicos e com 7.000 famílias em extrema pobreza, como mostra o cadastro único do Governo Federal”, destacou.

A parlamentar também foi em busca de recursos para a saúde pública.

Segundo ela, o município de Barra do Piraí precisa avançar na oferta de cirurgias eletivas, na contratação de mais médicos e agentes comunitários e na construção de um hospital maternidade e para a saúde da mulher.

“Conversei muito com a Ministra Nísia Lima e falei dos desafios que a Saúde de Barra do Piraí vem enfrentando. Ela ficou muito entusiasmada com os projetos que estamos planejando para a Saúde do nosso município e colocou o Ministério da Saúde à disposição. Queremos trabalhar muito em conjunto.”

Acompanhada também do vereador Pedrinho ADL (Solidariedade), Kátia foi em busca de núcleos esportivos para os bairros do centro e dos distritos.

“O Esporte, além de trazer saúde, é uma excelente ferramenta de inclusão social e traz fortalecimento de vínculos. Essa é uma pasta que sempre merece a nossa atenção. Precisamos tirar nossas crianças, adolescentes e jovens das ruas, essa é uma excelente ferramenta”, concluiu Kátia Miki