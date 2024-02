Kits de higiene bucal são entregues nas escolas de Barra Mansa

Barra Mansa- Visando promover boas práticas e os cuidados com a saúde, a Prefeitura de Barra Mansa, através do Programa Saúde nas Escolas (PSE) – uma parceria entre as secretarias de Saúde e Educação –, iniciou nesta quarta-feira (21) a entrega dos kits de higiene bucal nas unidades escolares. A vice-prefeita e também secretária de Educação, Fátima Lima, acompanhou a entrega aos alunos da Escola Municipal Jayme Oscar Pinho de Carvalho Junior, no bairro Getúlio Vargas.

– O Programa Saúde nas Escolas é um projeto muito importante e que não está presente em todos os municípios, mas aqui em Barra Mansa, nós da Secretaria de Educação e principalmente o prefeito Rodrigo estamos sempre em busca do melhor para a nossa cidade – destacou Fátima Lima.

De acordo com a coordenadora do PES, Vivian Gomes, serão distribuídos aproximadamente 18 mil kits nas 58 unidades escolares cadastradas no projeto. “Neste primeiro dia estamos entregando 175 kits, que contam com uma nécessaire com fio dental, escova e pasta de dente. Estamos muito felizes com a parceria. O PSE caminha junto com o Programa de Saúde da Família, as escolas e as unidades de saúde em busca do melhor para as nossas crianças”, disse Vivian.

Além da entrega dos kits, os estudantes participam de uma palestra e recebem orientações sobre como realizar a escovação e a limpeza corretamente. “Além de entregar os materiais aos alunos, é importante orientá-los sobre o uso correto e outras formas de manter a saúde bucal em dia. Nós apresentamos como fazer uma escovação e limpeza correta, os cuidados que devem ter e mostramos as consequências de não seguir as orientações”, disse a dentista Maria Carolina Sales.