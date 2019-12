Laboratório Municipal de Barra Mansa contabiliza mais de dois mil atendimentos ao mês

Matéria publicada em 18 de dezembro de 2019, 08:31 horas

Resultados dos exames ficam prontos em 24 horas

Barra Mansa – Usuários do Sistema Único de Sáude (SUS) de Barra Mansa contam com um novo atendimento voltado a realização de exames laboratoriais, desde junho deste ano. O Laboratório Municipal de Análise Clínica veio para inovar a qualidade e agilidade na realização de coleta dos materiais e entrega de resultados. O laudo fica pronto em até 24 horas.

O laboratório situado na Avenida Tenente José Eduardo, no bairro Ano Bom, onde funcionava o antigo Cremed, disponibiliza o horário de coleta de 7h às 11h, e o serviço é por ordem de chegada.

Além de ofertar o serviço no espaço, as coletas também podem ser feitas nas Sirenes da Boa Sorte, Nove de Abril e Vila Nova. O paciente deve solicitar o encaminhamento médico no Posto de Saúde da Família (PSF) mais próximo da residência e levá-lo até o espaço.

Para o secretário de Saúde de Barra Mansa, Dr. Sérgio Gomes, o município vem renovando seu conceito em relação a oferta de serviços prestados à população.

– Estamos satisfeitos com o laboratório, pois percebemos uma grande satisfação dos usuários. Vamos continuar nesse ritmo, trabalhando e avançando para que os barra-mansenses sejam sempre beneficiados – comemorou o secretário.

Segundo a diretora técnica do laboratório, Gabriela Ferreira Passini, apenas em novembro, foram realizados mais de 25 mil procedimentos laboratoriais e mais de 2500 pessoas atendidas.

– Primamos por um atendimento de qualidade, humanizado, com agilidade e precisão. Contamos com uma equipe preparada para atender da melhor forma nossos pacientes, desde a recepção até a coleta. Estamos muito satisfeitos em poder contribuir com a saúde do município e esperamos suprir essa necessidade – disse a diretora.

Adriele Nogueira, grávida de 23 semanas, moradora da Vista Alegre, foi uma das que aproveitaram a oportunidade para fazer o exame de sangue.

– Estou com quase seis meses de gestação e sei que é muito importante fazer o acompanhamento da saúde. Peguei o encaminhamento no posto do meu bairro e vim fazer o exame. Sou muito grata por ter esse serviço a nossa disposição – concluiu a jovem.

O Laboratório Municipal de Análise Clínica conta com equipamentos de hematologia e bioquímica de última geração, um ambiente climatizado, quatro pontos de coleta de sangue, sendo um com maca.