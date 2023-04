Laboratório Municipal de Barra Mansa realiza mais de 120 mil exames em período de três meses - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de abril de 2023, 16:45 horas

Unidade funciona de segunda à sexta-feira, de 06:30 às 16 horas, com coleta de material até 06:30

Barra Mansa – O Laboratório Municipal de Análises Clínicas de Barra Mansa realizou mais de 120 mil exames no período entre 12 de dezembro de 2022 e 11 de março deste ano. Ao todo, foram atendidos 9.419 pacientes e realizados 121.508 exames. Mas, ao longo de 2022, os números chegaram a aproximadamente 40 mil atendimentos e mais de 445 mil exames pelo Sistema Único de Saúde.

A unidade fica localizada na Rua Tenente José Eduardo, s/nº, no bairro Ano Bom, e funciona de segunda à sexta-feira, de 06:30 às 16 horas. O horário de coleta é de 06:30 às 09h, e o serviço, por ordem de chegada.

A entrega dos resultados é feita pela internet, no endereço www. laudoonline.com.br/prefeituradebarramansa ou presencial. As duas modalidades garantem precisão e agilidade na entrega do laudo. O secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, destacou que o laboratório é dotado de equipe preparada para atender da melhor forma aos pacientes, desde a recepção até a coleta, com agentes administrativos, biomédicos, técnicos e auxiliar de higienização. “Como ocorre em toda rede municipal de saúde, o atendimento é humanizado, digno e de muita qualidade”.

O Laboratório Municipal realiza inúmeros tipos de exames. Entre os mais solicitados estão o de dosagem de glicose, hepatograma, lipidograma, EAS, cultura de urina,TSH, PSA livre e total, EPF, PCR, hemoglobina glicosilada e glicose pós-prandial.

COLETA DE MATERIAL – Para a realização da coleta de material é necessária a apresentação do pedido de exame datado, documento de identificação com foto, cartão do SUS, comprovante de residência ou declaração da unidade de saúde no nome do paciente.

Não são aceitos pedidos sem data, com rasura ou vencidos.