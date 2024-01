Laboratório Municipal de Pinheiral passa por reforma e terá o fluxo de atendimento modificado

Pinheiral- A Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria de Saúde (SMS), informa aos usuários que, a partir da próxima segunda-feira, 29, os serviços do laboratório de exames clínicos, que funciona anexo ao Hospital Municipal Aurelino Gonçalves Barbosa, terá temporariamente o acesso transferido para a entrada principal da unidade hospitalar. Além disso, o atendimento será realizado mediante agendamento prévio na recepção do hospital de segunda a sexta-feira, das 13h às 16h. Essas medidas serão necessárias devido à reforma em andamento na unidade de saúde.

As coletas permanecerão no mesmo horário, das 7 às 9 horas. É importante destacar que no dia do exame é necessário que o paciente compareça ao local com o documento de identidade, CPF, cartão do SUS e pedido médico.

A mudança tem como objetivo reduzir as filas no atendimento, minimizar possíveis transtornos e assegurar a continuidade da prestação do serviço de saúde à população. Em caso de dúvidas ou necessidade de informações adicionais, a Secretaria de Saúde permanecerá à disposição para esclarecimentos.

“O complexo hospitalar já recebeu a troca do telhado e agora começaremos a parte interna da reforma, iniciando pelo laboratório. Os serviços vão proporcionar melhoria de fluxo de atendimento e coleta. A mudança de local e o prévio agendamento se faz necessária também devido ao aumento na demanda de pacientes”, disse o secretário da pasta, Everton Alvim.

“As obras de reforma do laboratório possibilitará um lugar mais amplo e espaçoso para os funcionários e também para os pacientes. O objetivo do agendamento prévio para realização dos exames laboratoriais é eliminar as longas filas e tornar o atendimento mais ágil a agradável”, destacou o coordenador do laboratório municipal, Ailton Júnior.