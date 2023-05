Laboratório Municipal de Volta Redonda realiza mais de 1,6 milhão de exames

Matéria publicada em 5 de maio de 2023, 10:09 horas

Já são 190 mil procedimentos/mês neste ano. Parceria entre secretaria de Saúde e empresa de medicina diagnóstica ampliou oferta e gerou economia aos cofres públicos

Volta Redonda – O Laboratório Municipal de Volta Redonda, localizado em novo espaço no bairro Aterrado, vem registrando uma média mensal de 190 mil exames nos primeiros meses deste ano. Somente em 2022, foram 1.670.629 exames, sendo que 1.649.046 referentes a exames de sangue. O resultado expressivo é fruto de uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) com a empresa Biomega, que possibilitou a estruturação de um laboratório central com capacidade para mais de 300 atendimentos por dia em pacientes ambulatoriais, além da instalação de laboratórios independentes nas redes de urgência e emergência, laboratórios descentralizados nos hospitais municipais, coleta descentralizada na Atenção Primária em Saúde, qualificando e agilizando as demandas diárias.

“Essa parceria viabilizou, sem dúvida nenhuma, economia de escala, pois ocorreu o aumento da quantidade no que se refere à realização de exames laboratoriais e, ao mesmo tempo, a redução do custo médio desses exames, pois todos os que constam no Sistema Único de Saúde (SUS) foram adquiridos pelo valor determinado em sua tabela (SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS), o que representa mais de 80% do valor de nosso contrato”, explicou Sheila Rodrigues, diretora do Departamento de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria da SMS.

Dentre os 190 mil exames por mês, em média, destaque para a saúde da mulher, processando mais de 2 mil preventivos mensais, concentrando toda a necessidade de análises clínicas e anatomia patológica, sem reduzir quantidade, facilitando a gestão da secretaria de Saúde e otimizando os processos de desempenho.

A secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, explicou que, além dos benefícios técnicos apresentados, a contratação da empresa trouxe economia aos cofres públicos, verificada mês a mês, permitindo o redirecionamento de recursos financeiros para outras ações na saúde da cidade, beneficiando indiretamente outros setores.

“O saldo atual é bastante positivo e demonstrou que, com ações de coragem, equipe qualificada no desenvolvimento de projetos e bastante trabalho, foi possível aprimorar e qualificar a rede de diagnose do município. Trabalhamos para oferecer melhor e maior qualidade dos serviços em saúde à população de Volta Redonda”, afirmou a secretária.

Empresa certificada internacionalmente

A Biomega conta com uma direção que possui mais de 30 anos de experiência na área de medicina diagnóstica, e unidades laboratoriais espalhadas pelo país, operando 24 horas por dia, no atendimento às redes pública e privada em diversas capitais.

A empresa possui a certificação plena da ONA (ONA III – Organização Nacional de Acreditação), entidade que atesta o padrão internacionalmente reconhecido de qualidade e segurança de laboratórios de exames clínicos. Esta certificação representa a classificação da empresa na elite dos laboratórios no país, por atender padrões de qualidade, segurança de excelência e gestão integrada.