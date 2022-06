Laboratórios da região registram aumento na procura por exames de Covid

Matéria publicada em 31 de maio de 2022, 21:28 horas

Em um centro de análises com sede em Volta Redonda e Barra Mansa número de testes está quatro vezes maior do que há um mês

Volta Redonda e Barra Mansa – Acompanhando uma tendência nacional, os laboratórios particulares da região registraram, nas duas últimas semanas, um aumento considerável na procura por exames para detectar a Covid-19. Se comparado com o mês de abril, a busca pelo diagnóstico aumentou em cerca de 30% a 40%. E com a chegada do inverno, a estimativa dos profissionais desses laboratórios é que o número de pessoas fazendo testes cresça ainda mais.

De acordo com o diretor de um laboratório com sede em Volta Redonda e Barra Mansa, Nélson Miller, a quantidade de exames nesta semana, por exemplo, foi quatro vezes maior do que há um mês.

– Não está havendo prevalência de faixa etária, temos observado pessoas de todas as idades: crianças, jovens e idosos fazendo o exame e o índice de casos positivos está girando entre 30%a 40%. Dos cerca de 40 exames feitos por dia, uma média de 12 a 15 testa positivo para Covid – destacou o diretor.

Segundo Miller, no entanto, em função das vacinas os sintomas dos pacientes têm sido leves, incluindo dor de garganta, coriza, febre, dor de cabeça, no corpo e mal-estar.

– As pessoas que estão testando positivo apresentam esses sintomas. Sabemos que as vacinas não impedem a contaminação, mas que faz os sintomas serem mais leves. A procura por testes sobe todo dia um pouco e acredito que, assim como em várias regiões do Brasil, a chegada do inverno vai colaborar um pouco mais para o aumento dos casos – completou Miller.

De cada dez, três testam positivo

Segundo a bióloga Silvana Gomes Paravizo, responsável por um laboratório que atende no Centro de Barra Mansa e no bairro Ano Bom, diferente do cenário dos meses de março e abril, quando a busca pelos testes chegou a ser quase nula, o mês de maio foi marcado por um grande número de exames para detectar a Covid.

– Com relação ao mês de março, por exemplo, quando teve dia em que a gente não fez nenhum teste para Covid, a procura neste mês de maio aumentou em cerca de 40% e com bastante casos positivos. Hoje, a cada dez testes que fazemos, três estão com Covid.- disse a bióloga.

Ainda de acordo com Silvana, em sua maioria os pacientes que estão indo buscar o diagnóstico no laboratório também apresentam quadro leve da doença, no entanto, conforme ela observou, os casos positivos estão prevalecendo em pessoas jovens.

– Muitas pessoas deixaram de usar as máscaras e esse aumento de casos é um reflexo disso, principalmente entre os mais novos. Aqui no laboratório mesmo, onde ainda é determinado o uso, tem gente que chega para fazer o exame sem a proteção. Se continuar assim, com a chegada do frio, a tendência é de os casos continuem subindo – acrescentou Silvana.

Dez casos por dia na rede pública

Em nota, a Secretaria de Saúde de Barra Mansa informou que atualmente os testes para Covid-19 são realizados na Unidade de Pronto Atendimento do Centro e no Centro de Triagem da Região Leste, ambos funcionando 24 horas por dia. As unidades sentinelas dos bairros Vista Alegre e Ano Bom também realizam os exames, das 17h às 20h.

Com relação à média diária de casos positivos, os números estão girando em torno de 10. Devido ao grande aumento de atendimentos de síndrome gripal nesse período frio, o paciente pode procurar atendimento para o diagnóstico correto no Centro de Triagem, na Região Leste, e nos postos de saúde de referência do bairro onde mora.

Roze Martins

Especial para o DIÁRIO DO VALE

Saúde orienta isolamento por dez dias para pacientes com a doença

A Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda (SMS-VR) reforçou nesta terça-feira, dia 31, as orientações para o isolamento de pacientes infectados com a Covid-19. Em cumprimento à Portaria Interministerial – Saúde e Trabalho, o exame positivo para a doença é suficiente para determinar o afastamento do trabalhador de suas atividades por dez dias.

O período de isolamento pode ser antecipado para sete dias, em caso de o paciente não apresentar sintomas gripais após este período. Os prazos passam a contar a partir da confirmação por meio de um teste RT-PCR ou antígeno. Os testes estão sendo disponibilizados em todas as 46 unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs) de segunda a sexta-feira. Aos fins de semana e feriados, os testes podem ser feitos nas UBSFs Vila Mury e Conforto.

A secretaria de Saúde esclarece que não é necessário atestado médico para o afastamento das atividades do trabalho. Basta a comprovação do exame em caso de diagnóstico positivo, conforme explicou o médico sanitarista da SMS, Carlos Vasconcellos.

– A medida tem amparo na Portaria Interministerial do Ministério da Saúde. É direito do trabalhador. O paciente que testou positivo para Covid-19 deve apresentar a cópia do exame positivo ao empregador – orientou.

Proximidade com quem testou positivo

Pessoas que tiveram contato próximo com o paciente no período da doença e estão com sintomas gripais devem fazer o teste. Recomenda-se também que qualquer morador com síndrome gripal aguda deva ser testado para a Covid-19, não sendo necessária solicitação médica.

Pessoas assintomáticas que tiveram contato com casos de Covid-19 devem manter isolamento e, havendo sintomas, a recomendação é realizar o teste.