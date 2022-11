Ladrão rouba dinheiro após trancar funcionários em banheiro de drogaria

Matéria publicada em 7 de novembro de 2022, 13:08 horas

Resende – Um homem moreno, armado de revólver, invadiu no domingo (6) uma drogaria localizada na Avenida Coronel Mendes, no bairro Manejo, em Resende. Ele rendeu três funcionários que foram trancados no banheiro do estabelecimento.

O ladrão fugiu levando um total de R$ 918 que estavam nos caixas e um celular de propriedade da drogaria. Um dos funcionários conseguiu abrir a porta do banheiro e deparou com dois clientes apavorados na cozinha do estabelecimento.

As imagens do assalto, gravadas por uma câmara de segurança, foram entregues a Polícia Civil, responsável pela investigação do roubo.