Ladrões arrombam caixa eletrônico instalado em colégio e levam cerca de R$ 68 mil em Volta Redonda

Matéria publicada em 1 de dezembro de 2020, 16:59 horas

Volta Redonda – Ladrões furtaram, provavelmente, na madrugada desta terça-feira, dia 1, aproximadamente R$ 68 mil, após arrombarem um caixa eletrônico instalado no Instituto de Cultura Técnica (ICT), na Rua Alberto Cunha Rodrigues, no Jardim Amália, em Volta Redonda. Pela manhã, policiais militares foram ao local, após solicitação de funcionários do colégio.

Os agentes disseram que o instituto não tem segurança, somente é monitorado remotamente por empresa de segurança privada. Os crimes de arrombamento seguido de furto de dinheiro foram registrados na 93ª DP (Volta Redonda).