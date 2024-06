Lançamento de vigas para novo viaduto é antecipado em Volta Redonda

Volta Redonda – A instalação das vigas metálicas em curva que vão compor o novo viaduto que ligará os bairros Voldac e Niterói, em Volta Redonda, foi antecipada para esta sexta-feira (28). O serviço estava previsto para domingo (30), após as estruturas serem descarregadas no local da obra na última quarta-feira (26), próximo ao Batalhão de Polícia Militar, no Voldac. A intervenção faz parte da série de melhorias previstas no Plano de Mobilidade Urbana do município, desenvolvido pela prefeitura e executado com investimento do Governo do Estado.

As estruturas metálicas em curva servirão de base para a construção da pista de rodagem do viaduto. De acordo com a Santa Luzia, empresa responsável pela obra, a colocação das vigas foi antecipada e a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) e com apoio da Guarda Municipal (GMVR), fez ajustes no trânsito do local para minimizar os impactos aos motoristas que circulam na região.

“Conseguimos antecipar a instalação das vigas, dando mais celeridade à construção dessa importante obra de mobilidade em parceria com o governo estadual. É um avanço e queremos entregar esse viaduto à população o quanto antes, pois vai melhorar muito o dia a dia dos motoristas”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

Próximos passos

A cada viga que for sendo lançada, as equipes iniciam a execução do escoramento e construção da fôrma para execução da laje em concreto armado sobre as vigas, onde será a pista de rolamento. A previsão é que outras três novas vigas em curva fiquem prontas e entregues no local da obra em meados do próximo mês.

Em outro trecho da obra, onde está sendo construída a outra extremidade do viaduto, as equipes iniciarão o processo de aterro com solo para que, em breve, os pilares deste trecho comecem a receber também as vigas metálicas de sustentação.

Mais fluidez – Contemplado nos investimentos do Plano de Mobilidade Urbana de Volta Redonda, esse novo viaduto vai melhorar a fluidez do trânsito no cruzamento entre as avenidas Sávio Gama e Nossa Senhora do Amparo, assim como para os motoristas que deixam ou seguem para os bairros Retiro e Voldac. Essa e outras obras de engenharia e intervenções urbanas estão sendo executadas com investimento de cerca de R$ 140 milhões do Governo do Estado.