Lançamento do livro sobre Dom Waldyr contou com diversas homenagens

Matéria publicada em 1 de dezembro de 2021, 15:26 horas

Volta Redonda- Os historiadores cristãos, Luiz Henrique de Castro Silva e Hugo Leonardo Borba, durante o lançamento do livro: WALDYR CALHEIROS: DOM DE PROFECIA ENTRE O BÁCULO, AS ESTRELAS, O AÇO E A BOTINA, ocorrida ontem, terça-feira, no Memorial Zumbi dos Palmares, além de homenagearem Dom Waldyr Calheiros, também lembraram de outras pessoas presentes.

Na cerimônia os historiadores também homenagearam Adelaide Afonso, da Comunidade São Paulo Apostolo e militante do Movimento Negro, além de Edir Alves, da Comunidade São José Anchieta, ex-preso político e membro do MEP(Movimento Ética na política). Quem também foi lembrada foi Maria de Lurdes, a Lurdinha, ex-coordenadora da comissão de posseiros e coordenadora nacional do movimento dos sem teto, homenageada juntamente com o Padre Normando Cayouette.

Reencontros

Na circularidade e horizontalidade do espaço do Memorial, a memória a Dom Waldyr, foi recheada de mística e alegria do encontro das pessoas: “Algo que Dom Waldyr fazia e provocava às pessoas”, lembrou Edir Alves, membro do MEP.

O professor licenciado do Pré-Vestibular Cidadão, Sócrates Machado, estava radiante, veio de São José dos Campos para o grande encontro. “Não poderia faltar a um evento de tamanha força”, comentou.

Os professores Thiago Cerni, Fernanda Moreira e Thamara Linda, todos colaboradores do MEP, também estiveram presentes ao evento.