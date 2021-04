Lanchonete é arrombada e furtada em Volta Redonda

Matéria publicada em 13 de abril de 2021, 11:52 horas

Volta Redonda – Uma lanchonete localizada entre a esquina da Avenida 7 de Setembro e a Rua Jaime Pantaleão de Moraes, no bairro Aterrado, foi arrombada na madrugada desta terça-feira (13). O caso foi registrado na 93ª DP. Ninguém foi preso.

Um homem, não identificado, usando bermuda, casaco, chinelo e boné, foi gravado pelo circuito interno de segurança do estabelecimento, invadindo o local às 3h42. As imagens registraram o momento do arrombamento pela porta principal da lanchonete. A gravação mostra que, após entrar no estabelecimento, o homem vai direto ao caixa, pega algumas coisas, o alarme dispara e, em poucos segundos, foge do local com uma sacola nas mãos.

Segundo o proprietário do estabelecimento, foram levados entre R$ 70,00 e R$ 80,00 em espécie, além de alguns maços de cigarro.

”O cara que fez isso entrou no meu estabelecimento às 3h42. Ele foi direto no caixa. Desconfio até, que foi o mesmo cara envolvido em outro assalto aqui, no dia 7 de Dezembro. Aconteceu do mesmo jeito. Entraram, foram no caixa, pegaram o dinheiro, o cigarro e foram embora. A diferença é que da outra vez a lanchonete não tinha alarme. Dessa vez deu pra ver”, explicou ao DIÁRIO DO VALE, ressaltando que registrou um boletim de ocorrência online sobre o crime ocorrido nesta madrugada.

O proprietário relatou que já entrou em contato com um serralheiro para consertar a porta, que ficou danificada com a invasão. ”É brincadeira. O cara – serralheiro – vai ter que colocar outra no lugar. A gente não sabe como conseguiram abrir ela”, finalizou.

Este, é o terceiro arrombamento registrado no bairro nos últimos dois meses. A Polícia Militar de Volta Redonda ainda não se manifestou sobre o caso.