Laqueaduras realizadas no Hospital da Mulher sobem quase 65%

Barra Mansa – Após a sanção da Lei nº 14.443/2022, que diminuiu de 25 para 21 anos a idade mínima de homens e mulheres para a realização de esterilização voluntária, a procura por cirurgias de laqueadura cresceu quase 65% na rede pública de Barra Mansa. Desde fevereiro de 2023, o procedimento é realizado no Hospital Maternidade Theresa Sacchi de Moura, também conhecido como Hospital da Mulher, que fica no bairro Ano Bom.

Além da mudança na faixa etária, as principais mudanças com a nova lei sobre o procedimento são:

– a não exigência do consentimento por parte do cônjuge ou parceiro;

– quem tem pelo menos dois filhos vivos está autorizado, independentemente da idade;

– as gestantes podem fazer a laqueadura imediatamente após o parto.

A laqueadura é um procedimento de esterilização feito em pessoas com o aparelho reprodutor feminino. A cirurgia interrompe o caminho entre o ovário e o útero com o corte das trompas, impedindo o contato do óvulo com o espermatozóide.

A diretora médica da unidade de saúde, Janaína Henriques Sobrinho Ribeiro, frisou que qualquer mulher a partir dos 21 anos de idade pode procurar a unidade básica de saúde mais próxima para manifestar o desejo de fazer a laqueadura e realizar o planejamento familiar.

– A paciente será encaminhada para uma consulta no Hospital da Mulher onde ela também será norteada por outros profissionais, como a assistente social e a psicóloga. Ela também vai ser orientada sobre outros métodos contraceptivos e nós analisaremos os exames que são necessários antes do procedimento. Em seguida, é só aguardar pelo agendamento – destacou Janaína.

De acordo com a técnica de enfermagem responsável pela laqueadura do Hospital, Mariana Morais, já foram realizadas aproximadamente 185 laqueaduras eletivas e mais de 167 durante o pós-parto. “De terça a sexta-feira, nós realizamos de 10 a 12 procedimentos por semana. Elas passam por essa consulta e esse acolhimento que antecede a cirurgia. É necessário esperar 60 dias entre a manifestação da vontade da paciente e o ato cirúrgico”, enfatizou.

A moradora do bairro Santa Isabel, Taís Cristina Clemente, de 30 anos, contou um pouco sobre a sua experiência e sua motivação para procurar o procedimento. “Já sou mãe e passei por uma gravidez de muito risco, com descolamento de placenta e crises convulsivas, por ter quadro de epilepsia, que requer um cuidado especial. Procurei o Hospital da Mulher para realizar a laqueadura. A minha recuperação e o meu atendimento estão sendo excelentes. Estou satisfeita e me sinto realizada”, comentou a moradora.

Para mais informações, o telefone do Hospital da Mulher é: (24) 3324-5991.