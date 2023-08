Laudo da morte de idoso encontrado após desaparecimento não aponta sinais de crime

Barra do Piraí – O delegado titular da 88ª DP (Barra do Piraí), Antonio Furtado, afirmou que o laudo cadavérico do corpo do idoso de 68 anos, encontrado nessa terça-feira (22), na Rua Francisco Teixeira Neto, no bairro Cerâmica União, em Barra do Piraí, não apontou sinais de crime ou de morte violenta. O óbito, segundo o exame do IML (Instituto Médico Legal), leva a Polícia Civil à hipótese de morte por causas naturais.

O corpo de José de Souza Corrêa estava coberto com um plástico e em avançado estado de decomposição. Ele era morador do distrito de Califórnia e seguia desaparecido desde a quinta-feira passada (17), quando foi visto pela última vez saindo de casa, por volta das 10h.

No dia seguinte ao desaparecimento, o filho da vítima esteve na 88ª DP e registrou o ocorrido. A comunidade local e familiares haviam se mobilizado nas redes sociais em busca de informações que levassem ao paradeiro do idoso. Segundo Furtado, as investigações estão em andamento para esclarecer o trajeto do idoso e compreender os detalhes de seu desaparecimento.

O delegado adiantou que verificará a existência de câmeras de segurança nas proximidades, buscando possíveis registros que possam auxiliar na reconstituição dos movimentos do idoso.

– Assim que possível, já que a família está muito abalada, vamos ouvir os parentes para entender melhor a situação e determinar se o idoso possuía alguma doença preexistente que possa ter contribuído para o falecimento – concluiu.