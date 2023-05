Lei Aldir Blanc: Barra Mansa é referência em livro sobre aplicação de recursos

Matéria publicada em 9 de maio de 2023, 18:21 horas

Município foi citado em livro que traz em detalhes a implantação da norma nos municípios do Estado do Rio de Janeiro

Barra Mansa – A cidade de Barra Mansa é uma referência no livro ‘Métricas culturais municipais: O RJ a partir da pandemia’, que fala sobre a utilização dos recursos disponibilizados pela Lei Aldir Blanc. O destaque do município mostra como a Prefeitura, através da Fundação Cultura (FCBM), tem utilizado de forma exemplar os projetos culturais.

A Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc (LAB) cita, em um contexto pandêmico de incertezas a área da cultura, historicamente fragilizada, que também foi afetada pela necessidade de isolamento social, uma vez que a cultura se faz através da sociabilidade e das trocas realizadas pelo contato presencial, na maioria dos casos.

De acordo com o presidente da FCBM, Marcelo Bravo, o projeto vem atraindo um bom público, pelo número de propostas contempladas, tanto pela diversidade de editais quanto pela política cultural estabelecida. “Barra Mansa vem oferecendo uma ampla e variada programação cultural, permitindo que os talentos de diferentes áreas possam se expressar e alcançar reconhecimento. Nosso município executou 100% dos recursos em três meses, o que permitiu contemplar 323 propostas”, ressaltou Bravo.

Augusto Hernandez, capoeirista do grupo Guardiões do Quilombo e presidente do Conselho Municipal de Cultura, informou que a participação popular é um dos elementos que fez Barra Mansa ter destaque. “Barra Mansa se destaca porque a todo momento valorizou a voz da sociedade civil representada no Conselho. Foi uma construção coletiva do começo ao fim e isso também está sendo empreendido na Lei Paulo Gustavo”, comunicou.

O livro tem como organizadores: Luiz Augusto F. Rodrigues, Steven Dutt-Ross e Clarissa Semensato. O livro traz em detalhes a implantação da Lei Aldir Blanc nos municípios do Estado do Rio de Janeiro, dividido em 10 regiões, considerando-se sua administração no campo da Cultura, assim como as representações no Conselho Estadual de Política Cultural (CEPC-RJ). Barra Mansa está incluída na Região Médio Paraíba. As fontes de pesquisas foram diversas, incluindo sites municipais, plataforma Mais Brasil, redes sociais digitais, portal da transparência, jornais oficiais entre outras.