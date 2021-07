Matéria publicada em 8 de julho de 2021, 15:44 horas

Volta Redonda – Cinco anos após a aprovação da Lei 13.312, entra em vigor a obrigatoriedade da individualização de hidrômetros em novos conjuntos habitacionais. Os condomínios entregues a partir da próxima segunda-feira, 12 de julho, deverão contemplar em seu projeto a medição de consumo hídrico por unidade.O descumprimento da legislação poderá impedir as construtoras do país de emitir o certificado Habite-se para novos empreendimentos.

A nova legislação alterou a lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para a política federal de saneamento básico. O parágrafo 3º foi introduzido ao artigo 29, que trata sobre a cobrança dos serviços públicos de saneamento básico, para assegurar sua sustentabilidade econômico-financeira.

Para a diretora da ACJ Condomínios, advogada e especialista em administração condominial, Vanisi Ferreira, a nova lei consolida uma tendência da construção civil na última década, contemplado em seus projetos a construção de edifícios com hidrômetros individualizados.

“A cobrança individualizada da água já é muito utilizada em projetos mais recentes, indo de encontro às tendências sustentáveis voltadas para a economia de recursos hídricos. Os hidrômetros individuais têm sido bem aceitos pela maioria dos moradores de condomínios na região, que conseguem controlar melhor o próprio consumo, sem terem aquela clássica dúvida: ‘será que meu vizinho gastou mais água do que eu?’ É uma maneira mais justa de cobrança, além de estimular o consumo racional”, destacou Vanisi Ferreira.

Cobrança individual pode valorizar o imóvel

A lei não se aplica aos condomínios mais antigos, porém, a especialista em administração condominial destaca que o investimento em individualização de hidrômetros é compensada pela valorização imobiliária.

“Sabemos que tornar a cobrança da conta de água individual é um desafio para muitos condomínios mais antigos e com muitas unidades, que precisam realizar uma obra para alocar todos os hidrômetros, além de preparem a sua estrutura hidráulica. No entanto, é importante destacar que o investimento valoriza o empreendimento, sendo um grande diferencial para quem está em comprando um imóvel”, afirmou Vanisi Ferreira.

Para o jornalista Hudson Santos, morador de um edifício localizado no bairro Parque das Ilhas, em Volta Redonda, a medição individualizada do consumo de água é benéfica. “Eu moro sozinho com a minha namorada e acabo consumindo menos água do que outras unidades aqui do prédio, além de vazamentos que podem ter em outros apartamentos, fazendo com que o valor da conta aumente. Essa individualização é importante porque a gente pode acabar pagando um valor superior ao que realmente gastamos”, declarou Hudson Santos.