Lei Léo Lins: Deputado federal apresenta PL que proíbe punição a apresentações humorísticas

Matéria publicada em 22 de maio de 2023, 15:40 horas

Brasília – O humorista Léo Lins, que tinha um show programado para acontecer em um clube de Volta Redonda, na quinta-feira (18), teve que realocar a apresentação. De acordo com o apurado pelo DIÁRIO DO VALE, o clube teria sofrido pressão de grupos da cidade para que não houvesse o espetáculo e achou por bem cancelar o evento – que, por fim, foi realizado em um salão de festas no bairro Aeroclube. A rejeição teria acontecido pelas piadas apresentadas pelo humorista, que incluem temas como microcefalia, escravidão e incesto, dentre outros.

Na sexta-feira (19), o deputado federal Kim Kataguiri apresentou um projeto de lei – chamada pelos parlamentares de Lei Léo Lins – que proíbe qualquer tipo de restrição ou punição para apresentações de stand-up que possuam teor humorístico. O PL, segundo o deputado, é uma resposta à decisão da Justiça que determinou a retirada, das redes sociais, de um show do humorista.

Em seu perfil no Twitter, o parlamentar justificou a medida: “Os humoristas vêm sofrendo restrições de todas as ordens, como aconteceu com o Léo Lins. O que é crime vai continuar sendo crime. O que é só uma piada é que vai voltar a ser piada. Ninguém é obrigado a consumir um tipo de conteúdo que não gosta, mas é preciso respeitar a liberdade de expressão”, escreveu.

De acordo com o projeto de lei (nº 2703/2023), apresentado na sexta-feira (19),qualquer produção artística com cunho de humor não pode “sofrer restrições de qualquer ordem, salvaguardando a manutenção, transmissão, publicação, divulgação, distribuição, realização de download de quaisquer arquivos de vídeo, imagem ou texto, não ensejando a responsabilização na esfera administrativa, cível e criminal”, diz o texto.

Se aprovada, a proposta veda a “imposição da remoção do conteúdo, no todo ou em parte, de espetáculos de stand-up comedy em plataformas virtuais, sites, redes sociais ou qualquer aplicação de internet, arquivos de vídeo, imagem ou texto e imposição, a qualquer tempo, de limitação e/ou proibição de temas, manifestações, falas e conteúdo artístico em geral e humorístico em especial, independentemente do meio de comunicação pelo qual for veiculada”.

Para o deputado Kim Kataguiri, humoristas têm sido censurados por decisões judiciais que “parecem desconsiderar o direito à liberdade de manifestação do pensamento”. Ainda não há data para que a proposta seja votada em plenário.