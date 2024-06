Lei permite transferência de servidoras fluminenses que tenham medida protetiva

Estado do Rio – O governador Cláudio Castro sancionou a Lei 10.416/24, publicada nesta terça-feira (11) no Diário Oficial. A iniciativa garante às servidoras públicas estaduais vítimas de violência doméstica e familiar, com medida protetiva, a transferência para outra unidade de serviço público. A autoria do Projeto de Lei aprovado é da deputada estadual Zeidan (PT).

“Nosso governo tem atenção especial às políticas públicas que asseguram a proteção da mulher fluminense. Essa lei se soma a diversas ações que já implementamos com esse intuito, como a Patrulha Maria da Penha – Guardiões da Vida, que já realizou mais de 67 mil atendimentos em todo o Rio de Janeiro, e o Programa Empoderadas, que já alcançou mais de 2 milhões de mulheres, por exemplo”, disse Cláudio Castro.

De acordo com a lei, que ainda será regulamentada, a transferência da funcionária pública se dará a pedido da servidora e para local que atenda o melhor interesse, sendo justificado com a medida protetiva de urgência. A solicitação será por meio de ofício de autoridade hierárquica superior após o respectivo processo administrativo sigiloso.

Se o pedido de transferência da servidora for aceito, a respectiva medida protetiva de urgência será encaminhada, no prazo máximo de 24 horas, para os órgãos de segurança pública, que darão efetividade à medida no local da transferência.