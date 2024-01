Lei Seca flagra 19 motoristas dirigindo sob efeito de álcool em Angra dos Reis

Costa Verde – A Operação Lei Seca realizou 32 ações de fiscalização no Rio de Janeiro, durante o final de semana, no total mais de 1 mil motoristas foram abordados e 281 estavam dirigindo sob efeito de álcool (15,7%). Em Angra dos Reis, a Operação abordou no sábado e no domingo, 78 motoristas e 24,4% deles estavam dirigindo sob efeito de álcool.

O Recreio dos Bandeirantes, bairro da zona Oeste, foi o destaque negativo das ações realizadas neste final de semana. No domingo, foram 48 motoristas abordados, destes, 15 motoristas estavam dirigindo sob efeito do álcool, com o índice de 31,3% de alcoolemia. Em Bento Ribeiro, na zona norte, no sábado, foram 32 motoristas abordados e 9 deles foram autuados por estarem dirigindo sob efeito do álcool, e o índice de alcoolemia chegou a 28,1%.

Em Sulacap, no domingo, a operação abordou 51 motoristas e 27,5% estavam sob efeito do álcool.

Na região dos Lagos, a cidade de Cabo Frio foi a que mais registrou casos de alcoolemia. Em blitzes realizadas na sexta e no sábado, 27,2% dos motoristas abordados estavam embriagados.

Já na Barra da Tijuca, no sábado, foram 62 motoristas abordados, destes, 13 condutores estavam sob efeito do álcool, e o índice de alcoolemia chegou a 21%.