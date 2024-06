Lei Seca flagra 29 motoristas, em Itatiaia, durante o feriado

Itatiaia – A Operação Lei Seca marcou o feriado no Sul do Estado. Em Itatiaia 29 motoristas foram flagrados pelo bafômetro entre os 176 abordados, sendo 16,5% do total, entre os dias 01 e 02 de junho.

Em Paty do Alferes, a fiscalização abordou 213 condutores e 25 desses não passaram no teste do bafômetro, totalizando 11,8%.

A Operação Lei Seca flagrou 325 motoristas dirigindo embriagados em todo o Estado do Rio no último final de semana (31/05 a 02/06).

Ao longo desses dias, foram 2.683 condutores abordados em 34 blitzes da Lei Seca. Com isso, a taxa percentual de motoristas flagrados foi de 12,1%.