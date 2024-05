Lei Seca: Operação flagra 52 motoristas alcoolizados em Barra Mansa

Barra Mansa – A Operação Lei Seca flagrou 52 motoristas sob o efeito do álcool ao volante, em Barra Mansa, neste final de semana. Foram abordados 198 condutores, sendo 27 % do total estavam sob efeito de álcool.

No sábado (18), os agentes da Polícia Militar e do Detran-RJ estavam na Praça Presidente Castelo Branco, no Ano Bom, entre as ruas João Valiante e Tenente José Eduardo. No domingo (19), a operação ocorreu na Via Sérgio Braga, em frente ao Colégio Estadual Baldomero Barbará.

No Estado do Rio, foram flagrados 375 motoristas dirigindo embriagados no último final de semana (17 a 19/05).

Ao longo desses dias, foram 2.545 condutores abordados em 33 blitzes da Lei Seca. Com isso, a taxa percentual de motoristas flagrados foi de 14,8%.

A Barra da Tijuca foi à região com maior índice de motoristas dirigindo embriagados. A Operação abordou 38 motoristas. Dentre eles, 17 não passaram no teste de alcoolemia, totalizando 44,7%.