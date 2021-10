Leilão de concessão da Dutra acontece nesta sexta-feira

Matéria publicada em 29 de outubro de 2021, 07:44 horas

Entre os investimentos, R$ 1,2 bilhão serão destinados pela empresa vencedora para a implantação da nova Serra das Araras,

Brasília e Sul Fluminense – O leilão para a concessão da Rodovia Presidente Dutra acontece hoje, sexta-feira, 29. O pregão realizado pelo governo federal prevê entre outras medidas a destinação de R$ 1,2 bilhão, pela empresa vencedora, para a implantação da nova Serra das Araras, com a construção de uma pista, possibilitando quatro faixas por sentido.

Além da Dutra, principal pista que interliga os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, o leilão inclui ainda trecho da BR-101, entre a divisa dos dois estados até Ubatuba (SP) e será realizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e pelo Ministério da Infraestrutura.

A concessão em vigência, com a concessionária CCR NovaDutra, venceu em fevereiro e foi prorrogado por um ano para dar tempo para realização do leilão. O vencedor do leilão administrará a estrada por 30 anos. A concessão abrange 625,8 km de extensão, atravessando 33 municípios. O governo prevê investimentos de R$ 14,8 bilhões ao longo do tempo de contrato.

A concessão está sendo anunciada pelo Ministério da Infraestrutura como “o maior leilão rodoviário da história” em volume de investimentos previstos.

Mais

Além da obra de duplicação da Serra das Araras, outros R$ 1,5 bilhão serão aplicados na região de Guarulhos (SP) para reduzir gargalos e facilitar o acesso ao aeroporto internacional de São Paulo.

Dutra

A Via Dutra é a principal ligação entre o Nordeste e o Sul do país e com o maior volume diário de tráfego, segundo a ANTT. Nesta nova concessão foi acrescentada a BR-101/RJ/SP, com característica predominantemente turística, que liga os municípios da região litorânea do Rio de Janeiro e de São Paulo, incluindo a cidade colonial de Paraty (RJ), considerada Patrimônio Histórico Nacional.

Regras do leilão

O leilão será realizado no modelo híbrido, pelo qual o consórcio vencedor será o que oferecer a maior outorga (dinheiro para levar o contrato) à União, combinado com o critério de menor tarifa de pedágio (limitado a um desconto máximo de 15,31%). Ou seja, o valor de outorga será usado como fator de desempate entre concorrentes.

O primeiro neste modelo foi o leilão de quatro trechos de rodovias federais realizado em abril. O Ministério da Infraestrutura prevê uma redução tarifária de pelo menos 20% no trecho Rio-São Paulo.

Pedágios

O edital prevê que será mantida a localização atual de todas as praças de pedágio da BR-116 e incluídas três praças na BR-101. Ao todo, serão 10 praças:

BR-116: sete praças de pedágio, localizadas em Arujá/SP, Guararema/SP, Jacareí/SP, Moreira César/SP, Itatiaia/RJ

BR-101: três praças de pedágio, localizadas em Itaguaí/RJ, Mangaratiba/RJ e Paraty/RJ

Leilão de concessão da Dutra e Rio-Santos prevê quase R$ 15 bilhões em investimentos

Leilão de concessão da Dutra e Rio-Santos prevê quase R$ 15 bilhões em investimentos

Melhorias previstas e inovações

O projeto de concessão estabelece cerca de 600 quilômetros de faixas adicionais para ampliação de capacidade, 80 km de duplicação na BR-101, no Rio de Janeiro, 144 km de vias marginais, 128 passarelas e 4 áreas de descanso para caminhoneiros.

Outra obra importante será a implantação da Serra das Araras, com 16,2 km de extensão e quatro faixas, a ser executada entre o 6º e o 7º ano da concessão.

Novidades

A inclusão de tarifa diferenciada entre pista simples e pista dupla. Na BR-101, por exemplo, a pista dupla terá um valor de pedágio 30% maior, além de uma tarifa sazonal para fins de semana e feriados; descontos progressivos de tarifa, de acordo com a frequência de utilização da via, para motoristas que optem pelo sistema de pagamento automático (tag);

Introdução de mecanismo flexível para a fixação de tarifas (free flow), que dispensa a necessidade de praças de pedágio, associado à utilização de faixas reversíveis para viabilizar a fluidez do tráfego, na região de Guarulhos (SP);

Motocicletas não pagarão tarifa nas praças de pedágio, uma novidade inserida no edital a pedido do presidente Jair Bolsonaro e validada pelo Tribunal de Contas da União (TCU); a isenção é válida apenas a partir da assinatura do novo contrato;

Monitoramento com câmeras automáticas para a identificação de incidentes;

wi-fi e iluminação por LED e sistemas de telegestão em toda a Rodovia Dutra.