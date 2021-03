Leitos de UTI Covid-19 do Hospital Hinja estão com 80% de ocupação

Matéria publicada em 27 de março de 2021, 14:35 horas

Volta Redonda – A taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para tratar pacientes com Covid-19 do Hospital Hinja, em Volta Redonda, está em 80%, segundo o comunicado do hospital divulgado neste sábado (27). Já a taxa de leitos UTI Não-Covid tem ocupação total em 70%.

De acordo com o hospital, o Pronto Socorro funciona 24 horas com estrutura completa, prestando atendimento de qualidade e com equipamentos modernos. A unidade hospitalar realiza tomografias computadorizadas, exames laboratoriais e testes do Covid-19.