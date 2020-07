Exclusivo: Leitos de UTI em Volta Redonda correm risco de chegar a limite

Matéria publicada em 1 de julho de 2020, 18:32 horas

Políticas traçadas desde o início da pandemia de Covid-19 ajudaram cidade a construir reserva de leitos, agora ameaçada

Volta Redonda – O número de leitos de UTI ocupados por pacientes da Covid-19 em Volta Redonda aumentou rapidamente nos últimos dias, chegando a 40% nesta quarta-feira (01 de julho). A cidade tem uma sentença judicial que a obriga a fechar o comércio se esse indicador chegar a 50%, e o prefeito Samuca Silva decretou uma parada preventiva de uma semana entre 29 de junho e 5 de julho, mas essa restrição pode ser ampliada caso os índices de ocupação cheguem aos níveis previstos. Nesta quarta-feira (01/07) havia seis pacientes de outros municípios internados na rede pública de Volta Redonda: cinco no Hospital do Retiro, sendo um com Covid-19, e um na UPA Santo Agostinho, que não está infectado com o novo coronavírus.

Além dos hospitais públicos, a rede privada de Volta Redonda, que de longe é a maior da região, também está sendo procurada por pacientes de fora. O Hospital Santa Cecília (antigo Hospital da CSN), o Hinja e o Hospital Unimed sempre foram referência regional e, durante a pandemia, continuam a exercer esse papel.

As medidas preventivas

Já em 20 de março, o prefeito Samuca Silva mandou fechar o comércio da cidade. Na ocasião, a cidade tinha 86 casos suspeitos, 25 descartados e nenhum confirmado de Covid-19. Outras medidas de restrição, como o fechamento do Parque Aquático da Ilha São João, do Zoológico Municipal, e a interrupção do funcionamento dos ônibus elétricos do Tarifa Comercial Zero foram adotadas.

Protocolos rígidos, que determinavam a testagem de todas as pessoas que procurassem estabelecimentos de saúde com sintomas poderiam ser da Covid-19, além de seu isolamento, foram adotados. Com isso, Volta Redonda figurou por algum tempo entre os municípios com mais casos confirmados no Estado do Rio, chegando a ser a segunda em casos por cem mil habitantes, atrás apenas de Niterói.

No entanto, as medidas tiveram o efeito planejado pela Secretaria Municipal de Saúde. O perfil das internações na cidade sempre foi de média complexidade e as vagas de UTI, onde ficam os respiradores essenciais para manter vivos os pacientes mais graves, vinham sendo preservadas.

A flexibilização

Com os números sob controle, a Prefeitura de Volta Redonda negociou um acordo com o Ministério Público do Estado do Rio, que foi homologado pela Justiça, e o comércio e outras atividades começaram a ser liberados, com restrições, a partir de 4 de maio.

Em datas próximas, as cidades vizinhas também começaram a afrouxar suas medidas de restrição. Barra Mansa flexibilizou seu comércio em 28 de abril, uma semana antes de Volta Redonda.

As cidades adotaram barreiras nos limites municipais, como forma de tentar evitar que moradores de um município fossem a outro para fazer compras.

Fechamento

Desde o início da flexibilização, tanto Barra Mansa quanto Volta Redonda tiveram períodos em que foi preciso fechar novamente o comércio. Em Volta Redonda, as medidas restritivas voltaram à fase inicial por uma semana, entre 21 e 27 de maio, porque o número de casos suspeitos teve crescimento superior a 5% por dois dias seguidos. Em Barra Mansa, o MPRJ conseguiu uma sentença mandando fechar o comércio por causa do risco de moradores do Grande Rio serem transferidos para a cidade. O comércio ficou fechado entre 22 e 29 de maio.

Hospital Regional

Os problemas que atingiram o Hospital Regional Zilda Arns (veja box), que é usado por Volta Redonda para os casos de internação de maior permanência, fizeram com que o prefeito Samuca Silva determinasse mais uma semana de comércio fechado em Volta Redonda, com o objetivo de reduzir a curva de contaminação e evitar internações futuras.

O raciocínio por detrás do fechamento preventivo do comércio é criar uma reserva de leitos, principalmente de alta complexidade, para o caso de haver necessidade de vagas antes que o Hospital Zilda Arns volte a receber pacientes.

Pinheiral

Muito próximo a Volta Redonda, o município de Pinheiral não conta com leitos de CTI para Covid-19, tendo um centro de triagem, com sete leitos de enfermaria e oito de estabilização. Os casos de internação com necessidade de respirador eram enviados para o Hospital Regional Zilda Arns.