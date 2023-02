Lelê marca de novo e Voltaço bate o Fluminense - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2023, 08:01 horas

Com mais um gol de Lelê, artilheiro do Estadual, o Volta Redonda derrubou o segundo “grande” seguido no Carioca, ao vencer o Fluminense, por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (2), no Raulino de Oliveira. Na rodada passada, o Esquadrão de Aço já havia vencido o Vasco por 2 a 1.

Com o triunfo, o Voltaço subiu para 13 pontos, na vice-liderança, encostando no líder Flamengo, que tem 14. Já o Flu segue com 10, ainda no G4 da Taça Guanabara.

O Volta Redonda visita a Portuguesa, na segunda (06), às 15h30, no Luso Brasileiro, enquanto o time das Laranjeiras enfrenta o Audax Rio no dia anterior, no domingo (05), às 18 horas, no Maracanã.

Fonte: Agência FERJ