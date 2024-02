Lelê marca e Flu derrota Madureira para voltar a liderar o Carioca

O Fluminense contou com o pé calibrado do atacante Lelê para derrotar o Madureira por 1 a 0, na tarde deste sábado (17) no Maracanã, para reassumir a liderança da Taça Guanabara do Campeonato Carioca na partida de abertura da 9ª rodada da 1ª fase da competição.

Com este triunfo o Tricolor das Laranjeiras chegou aos 21 pontos, abrindo uma vantagem de três pontos sobre o vice-líder Flamengo. Já o Tricolor Suburbano permaneceu com 10 pontos, na 8ª posição, mas podendo perder novas posições nesta rodada.

Em um confronto no qual fez uso de uma equipe alternativa, o Fluminense alcançou a vitória graças ao faro de gol do atacante Lelê, que entrou em ação aos 15 minutos do segundo tempo, quando apenas teve o trabalho de escorar o cruzamento rasteiro do lateral Diogo Barbosa.

Fonte: Agência Brasil