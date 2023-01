Lenço e Blusa, Blusa e Lenço! - Diário do Vale

Matéria publicada em 13 de janeiro de 2023, 14:45 horas



Moda do final dos anos 90 e início dos anos 2000? Claro que temos! A blusa lenço fez muito sucesso nos anos passados e há um tempo voltou com tudo.

Peça obrigatória no armário de muitas mulheres, rsrsr, concordam? Muitas celebridades já foram clicadas usando lenço como blusa.

Podemos encontrar blusas que transmitem essa ideia de lenço, seja pela modelagem ou pela estampa, ou de uma forma original com lenços de verdade e amarrar como uma blusa. Olha como o lenço é versátil gente!!! Já que essa peça é um item bem curinga, sem recortes e costuras, minha dica é deixar a imaginação fluir até encontrar uma que combine com o seu estilo.

O lenço transformado em blusa pode até transmitir um visual anos 90, mas seu look pode ficar moderno se você souber compor com as peças certas. Um ótimo exemplo é combinar com uma calça mais larguinha e tênis, por exemplo.

Acho o lenço muito poderoso para incluir nos looks, confesso que uso muito como acessório.

Os Lenços são itens funcionais em todas as estações. No frio, servem para esquentar o pescoço e os ombros. Já no verão, o seu uso não tem limite, rsrsrs: tornam-se bandanas, cintos, efeites de cabelo, tops e blusas para curtir o calor, que com criatividade, consegue-se um visual estiloso.

E aí, bora apostar no lenço como blusa e inovar a produção?!