Lenço: uma ideia na cabeça

O lenço nos cabelos é um acessório que faz toda a diferença!

O item nos protege do sol e, ainda, confere muito estilo e informação de moda.



Com inspiração nos anos 70, o lenço é um acessório queridinho das famosas, afinal , o lenço é atemporal e dá um up em qualquer estação, seja no frio ou no calor.

No verão, o acessório é usado de um jeito muito estiloso, como se fosse uma bandana. Para reproduzir o look, basta cobrir o topo da cabeça com o tecido e amarrar as pontas. Também vale deixar os fios soltos e naturais para uma proposta mais descontraída. Invista!



Para que seu look fique ainda mais impactante, a pedida é colocar um lenço bem comprido ou médio para fazer o hairstyle. Assim, você consegue prender melhor o acessório na cabeça, sem o risco de perdê-lo com o vento. Outra dica é apostar em um material leve e firme, pelo mesmo motivo. Por fim, aposte em um lenço bem colorido e estampado, pode até ser da mesma proposta de estampa do seu look, fica um arraso!



Um beijo e até a próxima!