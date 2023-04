Levantamento do Sebrae indica desafios do empreendedor fluminense

Matéria publicada em 24 de abril de 2023, 07:59 horas

Estado do Rio – Uma pesquisa do Sebrae mostrou que o aumento de custos, falta de clientes e dívidas com empréstimos são os principais entraves para quem empreende no estado do Rio de Janeiro. Por conta das despesas, aponta o estudo, 40% repassaram de forma parcial esses reajustes para os clientes, 9% de forma total e 49% mantiveram os valores sem repasses para o consumidor. Dentre os aumentos de custos, destacaram-se insumos, mercadoria, combustíveis, aluguel e energia.

Para o gerente de atendimento do Sebrae Rio, Leandro Marinho, o empreendedor precisa se planejar. “Aumento de custos é algo que foge do controle e isso impacta diretamente no faturamento da empresa”, comentou. A pesquisa, disse ele, mostra que 45% dos entrevistados tiveram redução de faturamento, 27% mantiveram a renda e apenas 20% conseguiu aumentar, mesmo com essas variáveis. “Esses números mostram como essas variações afetam quem empreende no estado”, emendou.

Ainda de acordo com a pesquisa, ficou demonstrado que 71% dos empreendedores acreditam que 2023 será melhor que o ano passado. Para que isso aconteça, os empresários esperam captar mais clientes, reduzir custos dívidas com empréstimos, além de melhor acesso ao crédito. Em contrapartida, 17% acreditam que este ano será pior – neste caso, o aumento de custos é o principal motivo do pessimismo, além da expectativa de menos clientes e aumento de dívidas como um todo. Apenas 13% acham que 2023 será igual ao ano passado.