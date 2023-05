Lexa é a primeira atração do Super Auê de 2023

Matéria publicada em 4 de maio de 2023, 10:56 horas

Volta Redonda – O evento SUPER AUÊ é a maior festa Pop do interior do Rio de Janeiro, e está de volta para sua primeira edição de 2023, no sábado, 6 de maio, apresentando no palco do Clube Comercial em Volta Redonda, um dos maiores nomes do pop brasileiro: Lexa, com show ao vivo e grande produção de som, luz e efeitos especiais. A sapequinha promete fazer uma noite inesquecível com grandes hits como “Chama Ela”, “Depois do Carnaval”, “Quebrar seu coração”, “Provocar”, e muito mais.

Para a festa ficar mais completa, na line up DJ’s: Genesttra; Megan Campbell; Sandrinho; Bella Scodelario; Lilly Riuby; Vic Scodelario; Sarah Gomez.

O evento contará com dois setores: Pista e o camarote VIP. O público que optar pelo camarote vip, contará com um open bar, incluindo variados tipos de bebida.

O Super Auê é uma festa que celebra o respeito e o amor livre, sem padrões ou julgamentos. Artistas como Pablo Vittar, Glória Groove, Lexa, Mc Rebecca, Pocah, e Luísa Sonza já subiram no palco do Clube Comercial, lotando a casa e sendo o maior sucesso.

Serviço:

Evento: Super Auê com Show da Lexa ao Vivo

Data: Sábado – 06/05/2023

Local: Clube Comercial – Volta Redonda (RJ)

Horário: 22h30 às 5h

Classificação: 18 anos. Obrigatória apresentação de documento oficial com foto.

Ingressos: Sympla.com/Auevr

Realização: Auê – Galiardi Produção