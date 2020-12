Liberado trecho da Via Dutra onde carreta tombou

Matéria publicada em 13 de dezembro de 2020, 08:53 horas

Barra Mansa – Policiais rodoviários federais informaram que o trecho da Via Dutra, Km 272, em Barra Mansa, foi liberado totalmente ao tráfego, por volta das 5h55 da madrugada deste domingo, dia 13. A pista, no sentido São Paulo, foi interditada no final da noite desse sábado, 12, após uma carreta, que transportava polietileno, tombar.

A carga espalhou pela pista. O destombamento da carreta ocorreu cinco horas após o acidente. Não houve vítimas e nem saque. Policiais rodoviários federais não informaram sobre a quilometragem provocada pelo congestionamento, com a interdição do local.