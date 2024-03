Libertadores: Botafogo empata e garante vaga na fase de grupos

Bragança Paulista

O Botafogo, empatou em 1×1, com o Red Bull Bragantino,na noite de quarta-feira (13), no Estádio Nabi Abi Cheid, em Bragança Paulista e garantiu a sua vaga na fase de grupos da Copa Libertadores.

O Glorioso, que jogou com um jogador a menos desde os 6 minutos do segundo tempo, quando Damian Suárez foi expulso, suportou a pressão do Massa Bruta e garantiu a classificação com o empate, já que havia vencido por 2×1, o primeiro jogo do confronto no Rio.

O artilheiro Junior Santos, marcou o gol do alvinegro aos 30 minutos e Taliisson empatou para o Red Bull Bragantino aos 40.

Agora o alvinegro aguarda o sorteio da Conmebol para saber em qual grupo estará e quais serão os seus adversários na próxima fase