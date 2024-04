Libertadores: Fluminense enfrenta Alianza Lima, nesta quarta-feira (03)

Peru – Iniciando sua trajetória na Libertadores, o Fluminense o Alianza Lima, nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio Alejandro Villanueva.

O atual campeão da competição, terá alguns problemas para a primeira rodada, oito jogadores desfalcam o Tricolor: Manoel, Cano, Ganso, Marlon, Keno e Gabriel Pires por lesões, já John Kennedy e Diogo Barbosa estão fora por suspensão.

Dessa forma, a provável escalação do Fluminense seja: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Santos, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Renato Augusto; Arias, Marquinhos (Douglas Costa) e Lelê. Técnico: Fernando Diniz.

O Alianza Lima ocupa a 6ª colocação no campeonato peruano, com 15 pontos. Para o confronto desta noite, o técnico Alejandro Restrepo poderá contar com a volta do goleiro Ángelo Campos. A provável escalação peruana seja: Ángelo Campos; Jiovany Ramos, Carlos Zambrano e Renzo Garcés; Sebastián Rodriguez, Catriel Cabellos, Jesús Castillo, Marco Huamán e Juan Freytes; Cecilio Waterman e Kevin Serna (Hernán Barcos). Técnico: Alejandro Restrepo.