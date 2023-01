Licitação do transporte público de Resende vai acontecer nesta quinta - Diário do Vale

Matéria publicada em 31 de janeiro de 2023, 07:33 horas

Empresa vencedora será responsável pela concessão por 20 anos

Resende – A licitação para o transporte público municipal em Resende acontece nesta quinta-feira (2/02). A empresa vencedora será responsável pelo transporte coletivo por 20 anos. A concessão da viação que presta o serviço atualmente venceu em 2020 e ela vem operando amparada em liminar judicial. A concorrência estava prevista para novembro de 2022, mas foi adiada para que fossem feitas adequações no edital. A população tem se mostrado insatisfeita com os atuais serviços prestados. De acordo com informações obtidas pelo DIÁRIO DO VALE, até esta segunda (30) não houve impugnação à disputa.

Com isso, será realizada nesta quinta-feira a abertura dos documentos de habilitação, das propostas técnicas e das propostas comerciais para a prestação de serviços de transporte coletivo no município. De acordo com o edital da licitação, o valor máximo a ser cobrado pela empresa vencedora como tarifa será de R$ 6,50, mas ao público será de até R$ 4,50. A prefeitura subsidiará a diferença entre o valor de tarifa apresentada pelo licitante vencedor e a tarifa pública.

Para efeito do cálculo da tarifa, a prefeitura considera que serão transportados 454.500 passageiros pagantes a cada mês. A receita anual prevista é de R$ 35.451.000.

A previsão do edital para gastos com pessoal é de R$ 13.500.998,93 por ano, sem especificar quantos profissionais serão contratados. O edital não prevê que as empresas sejam obrigadas a contratarem cobradores e a planilha de custos não inclui esses profissionais.

A licitação prevê que sejam usados 59 veículos, sendo 29 ônibus básicos, 22 midiônibus, 6 miniônibus e 2 micro-ônibus. Os ônibus básicos têm capacidade para 70 passageiros (sentados e em pé); os midiônibus transportam até 40 passageiros (sentados e em pé), os miniônibus levam até 30 passageiros sentados e em pé e os micro-ônibus transportam até 20 passageiros, todos sentados.

No edital de convocação, o governo reconhece que o trânsito urbano é um dos principais problemas a serem enfrentados. “Em especial em Resende, com um sistema viário antigo, irregular e descontínuo, esse problema já está assumindo proporções regionais, com sérios prejuízos à economia e principalmente aos usuários do transporte coletivo”.