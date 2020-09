Liderança política e chefe do tráfico foram presos em ação visando refinaria de drogas

Matéria publicada em 25 de setembro de 2020, 16:12 horas

Volta Redonda – A operação realizada pela Polícia Civil de Barra Mansa nesta sexta-feira (25), com objetivo de desmantelar uma refinaria de drogas montada em uma mansão do bairro Laranjal, em Volta Redonda, teve entre os presos Gerson Chrisostomo Ferreira. O suspeito é um dos líderes do PDT de Volta Redonda e chegou a se lançar como pré-candidato a prefeito. Além dele, a Polícia Civil confirmou a prisão de Geovane dos Santos, o Vaninho, de 51 anos, apontado em investigações recentes como chefe do tráfico nos bairros Vale Verde e Belo Horizonte. O terceiro preso é filho de Vaninho, suspeito de ajudar o pai em ações criminosas.

A ação foi resultado de uma investigação que já durava dois meses com o intuito de coibir o tráfico de drogas na região. De acordo com Ronaldo Aparecido Ferreira Brito, delegado titular da 90ª DP, os agentes se preparavam para cumprir um mandado de busca e apreensão no imóvel, quando perceberam que os criminosos tentavam deixar o local, que era usado para armazenar e manufaturar cocaína. “Nós vínhamos investigando esta organização criminosa e descobrimos que alguns de seus líderes estariam no imóvel nesta sexta-feira. A droga que era refinada ali seria usada para abastecer a região de Barra Mansa e Volta Redonda”, explica o delegado. Os presos foram autuados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Segundo o delegado, também estava no local, um homem conhecido como “Robgol”, que conseguiu fugir pulando um muro de mais de quatro metros. A Polícia Civil aponta que Robgol e Vaninho seriam lideranças de uma facão criminosa, com ligações diretas com comunidades cariocas. Vaninho e Robgol já eram considerados pela polícia como foragidos desde o dia 6 de agosto, quando conseguiram escapar de um cerco aos bairros que eles comandariam. Na ocasião, a Polícia Civil de Volta Redonda desmantelou um braço da facão criminosa que eles integravam, com uma megaoperação.