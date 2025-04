Lideranças do Estado do Rio debatem avanços para Rio Claro

Rio Claro – Uma reunião foi realizada no distrito de Passa Três, em Rio Claro, neste domingo (6), com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento social, econômico e ambiental do município. O deputado federal e presidente estadual do PSD, Pedro Paulo, esteve presente a convite do ex-deputado estadual Marcelo Cabeleireiro (DC), em um encontro que reuniu o prefeito Babton Biondi, o vereador João do Gás, ambos do PP, o secretário de Governo Marcos Vinicius do Valle e o procurador Marcello Superchi.

Com foco na consolidação de parcerias e na ampliação do diálogo com a esfera federal, o prefeito Babton destacou a importância do momento. “Com o apoio do nosso eterno deputado Marcelo Cabeleireiro e a força política do deputado Pedro Paulo, estamos buscando fortalecer parcerias visando levar nossas demandas diretamente a Brasília. Rio Claro, com seus 846 km² — metade deles cobertos por mata nativa — precisa de investimentos consistentes em saúde, educação, transporte e sustentabilidade.”

Pedro Paulo garantiu empenho na articulação com os Ministérios da Agricultura, dos Transportes e outras pastas, com o objetivo de viabilizar emendas parlamentares e recursos para atender às prioridades do município.

Marcelo Cabeleireiro reafirmou seu compromisso com o município. “Tenho um carinho enorme por esta cidade, onde, enquanto deputado estadual, tive a honra de contribuir com diversas melhorias — como a destinação de recursos para a saúde, infraestrutura e esporte. Minha ligação com Rio Claro também é pessoal, fruto da amizade com o prefeito Babton e o saudoso prefeito José Osmar.”

Esporte em destaque: apoio à inclusão e integração social

Após a reunião, os líderes seguiram para o Ilha Clube, onde prestigiaram o Torneio Moster Block de Voleibol Feminino — evento que reuniu cerca de 100 atletas de várias cidades do Sul Fluminense. Acompanhados pelo empresário Leo da Joalheria e por Alex Barbosa, ex-secretário de Recursos Humanos de Barra do Piraí, os representantes reforçaram a valorização do desporto como ferramenta essencial de inclusão, bem-estar e cidadania.