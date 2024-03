Lídia Pançardes, moradora de Volta Redonda, representará o Rio de Janeiro no Miss Brasil Teen

Volta Redonda – Lídia Pançardes, uma jovem de apenas 17 anos, irá representar o estado do Rio de Janeiro no concurso Miss Brasil Teen. Moradora de Volta Redonda, Lídia foi coroada como a Miss Rio de Janeiro Teen.

O evento acontecerá em Curitiba, Paraná, nos dias 16, 17, 18, 19 e 20 de março.

O concurso Miss Brasil Teen é uma oportunidade para jovens de todo o país mostrarem sua beleza, elegância e talento, além de promover valores como autoconfiança, respeito e empoderamento feminino. Lídia está animada para representar o estado do Rio de Janeiro e mostrar todo o seu potencial durante o evento.

O confinamento para as participantes do concurso Miss Brasil Teen começa no dia 16 de março, e Lídia está pronta para vivenciar essa experiência única ao lado de outras jovens talentosas de todo o Brasil. Além disso, a votação para o título de Miss Internet já está em andamento através do Instagram do concurso (@missbrasilteen).

