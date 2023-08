Ligação ferroviária Barra Mansa-Angra pode beneficiar agronegócio do café

Rio e Sul Fluminense – A recuperação da ligação ferroviária entre Barra Mansa e Angra dos Reis pode gerar uma redução de custo logístico de cerca de 25% para o agronegócio mineiro, especialmente a cultura de café. A informação foi dada pelo engenheiro e consultor ferroviário da Federação do Comércio do Rio de Janeiro (Fecomércio), Delmo Pinho, com exclusividade ao DIÁRIO DO VALE e também durante a primeira reunião ordinária da Frente Parlamentar “Pró-Ferrovias Fluminense”, na Alerj, nesta segunda-feira (28).

Delmo afirmou que essa ligação pode servir para o escoamento da produção de café, pelo Porto de Angra, com destino à Europa e Estados Unidos. A operação ainda prevê a utilização do ramal BM x Angra para transportar adubo químico, de produtores estrangeiros, para os agricultores mineiros. A VLI, que administra o trecho, atualmente desativado devido a danos causados por chuvas em 2010, disse que a ferrovia não tem demanda que justifique sua recuperação.

A operação ferroviária ainda poderia ser usada para o transporte de milho para reativar a indústria avícola (granjas) fluminense.

Tande apoia reativação da ferrovia entre BM e Angra

O deputado estadual Tande Vieira pediu para ser incluído na Frente Parlamentar “Pró-Ferrovias Fluminense”, na Alerj. Ele participou da primeira reunião ordinária do colegiado nesta segunda-feira (28), para defender a reimplantação da ligação ferroviária entre Barra Mansa e Angra dos Reis. A ligação se iniciaria no porto seco de Varginha, em Minas Gerais, e passaria por Lavras e Barra Mansa, conectando-se com o porto de Angra dos Reis.

— Eu acredito que o Porto de Angra, com esse shortline Sul Fluminense (Barra Mansa x Angra do Reis) vai ser estratégico para o desenvolvimento da nossa região do Médio Paraíba — disse Tande.

A proposta que Tande pretende defender na Alerj tem custo estimado em R$ 200 a 300 milhões, valor aproximado do da multa a ser paga pela VLI ao fim de sua concessão.

Delmo explicou que a VLI pretende manter apenas 40 dos cerca de 800 quilômetros de ferrovia que detém no Estado do Rio, exatamente a ligação do distrito quatiense de Falcão com a divisa entre os estados do Rio e Minas.

A multa que a empresa pagaria pela devolução, segundo Delmo, poderia ser investida para recuperar o trecho Barra Mansa-Angra, mas isso depende ainda de obter apoio político. O prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão e o ex-governador Luis Fernando Pezão estão liderando o projeto.

Delmo disse que o Rio de Janeiro foi o estado mais prejudicado durante 25 anos com a concessão da FCA, que deixou de forma precária o trecho da sua concessão e não indenizou o Rio pelos prejuízos causados. Em 2019, por exemplo, ele informou que 18% das linhas férreas da FCA foram devolvidas. Pinho disse que o Estado deveria ter sido contemplado com R$ 234 milhões, mas a verba foi toda capitalizada no metrô de BH.

— A concessão da FCA vai vencer em 2026. Foram 25 anos de licença e um sucateamento nunca antes visto. O único lugar do Brasil, talvez no mundo, em que uma concessionária de serviço destruiu 95% do patrimônio que foi entregue a ela pra cuidar foi aqui no Rio. Existem motivos, certamente, para ter deixado de operar em algumas malhas, mas a responsabilidade dela é objetiva; a empresa tinha que manter esse patrimônio público até que ele fosse devolvido em condições operacionais, da mesma maneira que recebeu. A FCA precisa pagar pelo menos uma indenização ao Estado, que deveria ser aplicada em projetos ferroviários no interior — sugeriu Pinho.

Medidas necessárias

O vice-presidente técnico da Associação de Engenheiros Ferroviários (Aenfer), Hélio Suevo, explicou que a movimentação de carga para o Rio de Janeiro é por via rodoviária, mas com a Rodovia Presidente Dutra saturada, a ferrovia tem que ser o modo de transporte estruturador de carga até os polos distribuidores.

“É fundamental uma pressão conjunta dos parlamentares para que sejam apresentadas estratégias para impedir esse declínio das ferrovias. Estávamos sem norte, a realidade é essa. É preciso tratar da crise de mobilidade urbana, viabilizar a implementação de trens turísticos e potencializar os trens de cargas. A FCA destruiu a malha ferroviária e vai devolver ao Estado do Rio esses trechos em péssimo estado e sucateados”, disse

Suevo lembrou que já existe um Plano Estratégico Ferroviário (PEF-RJ), elaborado em 2018 pelo Governo do Estado em parceria com a Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF), que contempla 27 projetos potenciais para carga, sete projetos para melhorar a mobilidade, e 22 projetos de instalação de trens turísticos. “Podemos analisar e escolher alguns desses projetos para levarmos adiante e pressionar junto à Secretaria de Estado de Transporte (Setrans) para tirar do papel, pelo menos, os projetos de engenharia”, afirmou.

Para o deputado Luiz Paulo (PSD), coordenador da Frente na Alerj, os números apresentados pela Fecomércio apontam para a urgência em tratar desse tema. O parlamentar lembrou que o Governo do Estado está em fase de elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento Social (Pedes) – que vai sustentar as Leis Orçamentárias do Estado – e precisa prever recursos que contemplem a logística de carga e passageiros.

“Se formalmente não entrarem no orçamento do estado, essas políticas não vão sair do papel. Estamos aproveitando o desenvolvimento do Pedes para propor sugestões, após extrair todo o saber sobre o tema, para se ter uma proposta de estado e não de governo. Sabemos que as ferrovias não acontecem da noite para o dia e que é caro. Quando aprovamos a Frente, a ótica central sempre foi a logística de cargas, porque o estado vem perdendo ano a ano ferrovias e vamos seguir com essa linha para as próximas reuniões”, explicou Luiz Paulo.

Em resposta, o assessor da subsecretaria de Planejamento e Gestão, Leandro Damaceno, disse que o Estado já está analisando e considerando medidas para melhorar a rede ferroviária do Rio. “A logística não só é um aspecto transversal, como necessário para o desenvolvimento do Rio, por isso tratamos desse assunto como um complexo econômico, dada a importância do desenvolvimento de aspectos infraestruturais dentro da temática da logística, como está inserido a questão da recuperação da malha ferroviária para transporte de cargas e pessoas em todo o Estado do Rio”, concluiu Leandro.

Porto de Angra ajudará a reduzir custo logístico

O trecho de 105 km entre as cidades do litoral e do Sul Fluminense está inoperante desde as fortes chuvas de 2010, que destruíram parte de sua estrutura, e foi abandonado pela VLI, empresa arrendatária da ferrovia. Segundo Cléber Marques, CEO do Porto Seco Sul de Minas, interessado na exportação de café e outros insumos agrícolas pelo TPAR, as obras de reconstrução vão custar algo em torno de R$ 200 milhões, mesmo valor de uma multa contratual entre a VLI e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Trabalhando há mais de 20 anos com logística de armazenagem, a Porto Seco Sul de Minas se transformou em uma gigantesca estação aduaneira com faturamento anual de R$ 14 bilhões. Responsável por 30% das exportações brasileiras de café, a empresa movimenta cerca de 200 mil contêineres (ou equivalentes) por ano em cargas de importação e exportação pelo Porto de Santos por transporte rodoviário, a um custo unitário médio de R$ 3,4 mil. Com o transporte sendo realizado pela ferrovia até Angra, o valor do transporte seria inferior a R$ 2 mil por contêiner ou equivalente de carga, uma redução de custo bastante significativa.