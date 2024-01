Light continua a castigar moradores de VR com picos de luz e quedas de energia

Volta Redonda – Desde o dia 10 deste mês, o DIÁRIO DO VALE vem trazendo reportagens mostrando o transtorno que moradores de Volta Redonda têm enfrentado com as constantes quedas de energia elétrica e picos de luz. Na tarde desta terça-feira (16), aconteceu de novo: moradores e comerciantes do Aterrado, um dos principais centros comerciais do município, ficaram 1h15min sem energia elétrica, que caiu após uma sequência de picos de luz.

Na Rua Simão da Cunha Gago, funcionários de diversos escritórios, sufocados pelo calor de 35°C, desceram dos prédios pelas escadas de incêndio e aguardaram, na calçada, pelo retorno da luz. Em uma padaria próxima, para onde alguns trabalhadores foram, mais transtornos: pagamento só em dinheiro ou pix, já que as máquinas de cartão para débito e crédito não funcionavam.

Ao DIÁRIO DO VALE, a concessionária Light informou, através de sua assessoria de imprensa, que a queda de energia se deu devido a “um defeito no circuito que atende o bairro Aterrado”. “Técnicos e equipes trabalharam na região para restabelecer a energia e nesse momento todos os clientes já estão com o serviço normalizado”, dizia o texto.

Reclamações pela cidade inteira

O curioso é que no perfil do DIÁRIO DO VALE no Instagram, pipocaram comentários de moradores – de diversas partes da cidade – insatisfeitos com o serviço fornecido pela concessionária. “Está constante isso agora, aqui no Aterrado”, comentou uma leitora. “Na Voldac é normal. Picos de energia várias vezes ao dia”, comentou outro leitor.

“No Jardim Belvedere acaba e fica horas…”, denunciou uma moradora. “Ótimo serviço prestado pela Light à população”, ironizou mais uma, em seguida. “Desde semana passada tá um tal de acabar a luz aqui no meu trabalho também, que fica no Aterrado”, compartilhou outro.

Também foram citados picos de luz e queda de energia nos bairros Vila Mury, Bela Vista, Aeroclube, Roma, Niterói, São Luiz, Santa Cruz, Três Poços e Jardim Cidade do Aço, dentre outros.

Uma nova justificativa

Na edição de 12 de janeiro, o DIÁRIO DO VALE trouxe uma matéria com a justificativa que a Light deu para as oscilações que aconteceram nos dias 10 e 11: “quedas de árvores e/ou galhos sobre a fiação em decorrência de temporais com chuvas e ventos fortes”. O problema é que os picos acontecem com ou sem chuva, esteja o céu carregado ou limpo, ventando ou não. Na noite desta terça-feira (16), enquanto o DIÁRIO DO VALE era editado, um novo apagão deixou o Aterrado às escuras. Procurada, a prefeitura de Volta Redonda disse que está se reunindo com a superintendência da concessionária para tentar resolver o problema. Tomara.

Poda de árvores próximas a fios energizados é responsabilidade da Light

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda tem intensificado as podas e cortes emergenciais de árvores. Nesses primeiros dias do ano, já foram mais de 200 podas ou cortes realizados no município. O trabalho visa à prevenção de acidentes, principalmente neste período de chuvas, e prioriza também a segurança primária, desobstruindo a iluminação pública e aumentando a sensação de segurança da população.

Atualmente, segundo a prefeitura, Volta Redonda possui árvores com idade avançada e outras doentes, que podem oferecer risco à integridade física das pessoas e ao patrimônio delas, enquanto outras foram plantadas inadequadamente em perímetro urbano. Tais fatores, ainda de acordo com a administração municipal, justificam o corte e a poda de árvores, mas sempre levando em consideração, principalmente, os fatores de segurança e sustentabilidade ambiental.

“Entendemos que a poda de árvores faz parte da segurança primária, que consiste na redução de condições propícias ao delito. Um poste de energia obstruído por uma árvore facilita a ação criminosa. Ou seja, além de afastar o perigo da queda de um galho, por exemplo, a intenção é deixar as ruas mais iluminadas, aumentando a sensação de segurança”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

As solicitações de poda de árvores devem ser feitas pelo telefone 156, da Central de Atendimento Único (CAU). Já para as árvores que necessitam de corte, é preciso obter o laudo técnico na Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), que é expedido por uma equipe especializada. Se a árvore estiver dentro de uma área particular, além do laudo, é necessário contratar um profissional particular para realizar o serviço de corte.

Nos casos em que há fios energizados passando por entre os galhos, apenas a concessionária de energia elétrica – a Light, no caso de Volta Redonda – pode fazer a intervenção na árvore, mas em alguns casos é preciso ter um laudo técnico da Defesa Civil, que vai dizer se a árvore oferece perigo imediato ou não.