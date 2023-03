Light despenca na bolsa e perde R$ 1,2 bilhão ao ano com ‘gatos’ - Diário do Vale

Matéria publicada em 4 de março de 2023, 07:56 horas

Valor das ações cai cerca de 50% de 20 de dezembro a 2 de março; empresa enfrenta problemas e usuários reclamam do serviço

Estado do Rio – A Light está em queda livre. Suas ações despencaram de R$ 4,74, em 20 de dezembro, para R$ 2,30 em 2 de março e R$ 2,26 no fechamento desta sexta-feira (3). Existem também rumores indicando que a empresa estaria considerando sair do Estado do Rio por estar tendo perdas bilionárias, por conta dos famosos “gatos” de luz. A empresa não respondeu aos questionamentos do DIÁRIO DO VALE sobre sua situação financeira e estrutural.

Em recente reportagem, o jornalista Claudio Humberto, do site “Diário do Poder” afirmou que “a Light assombra o mercado com a possibilidade de quebrar ou não suportar prejuízos com “gatos” (furto de energia) que retiram R$1,250 bilhão em receita por ano”.

O especialista Edvaldo Santana afirmou, em artigo também publicado no “Diário do Poder”, que a maior parte dessas perdas vem de localidades classificadas como ASRO (Área com Severa Restrição Operativa), que são lugares com domínio pelo tráfico ou por milícia. Nesses locais, os funcionários da empresa podem sofrer ameaças ou agressões caso tentem cortar a energia de clientes inadimplentes. Segundo o articulista, os “gatos” chegam a representar metade do consumo de energia nesses locais.

E se a imagem da empresa já não estava boa com os investidores, também não faz muito sucesso com os consumidores. A empresa tem nota 7,3 de 10 pontos possíveis no site Reclame Aqui.

O destaque nas reclamações fica por conta do atendimento a reclamações por falta de energia, o que pode ser em parte explicado pela vulnerabilidade do sistema de distribuição de energia a períodos de alta incidência de chuvas fortes, mas também há queixas sobre problemas administrativos.

Em relação à Aneel, a empresa está bem.

Mercado financeiro

O mercado financeiro está muito cauteloso com a Light. A concessionária de distribuição de energia elétrica está com a classificação de crédito CCC, a décima-sétima num ranking de 21 ratings usados pela empresa de classificação de crédito Fitch. Para piorar, circulam rumores de que a empresa teria um rombo na casa das dezenas de bilhões de reais.

E rombo bilionário, no Brasil atual, faz lembrar as Americanas. E a Light tem entre seus controladores Carlos Alberto Sicupira, um dos integrantes do triunvirato que dá as cartas na Americanas, que respira por aparelhos e luta para sair do brejo da recuperação judicial. Isso faz com que os investidores da Bolsa fiquem “de pé atrás” com a empresa.