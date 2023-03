Light fará interrupção no fornecimento de energia elétrica em Niterói, em VR, neste domingo - Diário do Vale

Matéria publicada em 17 de março de 2023, 19:45 horas

Volta Redonda – Diversas ruas do bairro Niterói ficarão sem energia neste domingo. A Light vai cortar o fornecimento de luz para fazer o serviço de readequação de linhas de distribuição de energia, que se tornou necessário com a construção do viaduto que vai interligar os bairros Barreira Cravo e Aterrado. De acordo com a concessionária, a previsão é que o serviço seja iniciado às 9h com retorno da energia às 16h.

Proprietária de uma churrascaria no bairro, a empresária Elisneia Fenner disse que o estabelecimento funcionará normalmente, já que ela conseguiu gerador que alimentará o prédio onde funciona o restaurante.