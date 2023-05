Light realiza manutenção em poste após acidente em Barra Mansa

Matéria publicada em 20 de maio de 2023, 17:16 horas

Barra Mansa – Um acidente envolvendo um Kia Sorento preto, na noite desta sexta-feira (19), danificou um poste na subida do bairro Santa Rosa, em Barra Mansa. Na manhã deste sábado (20), a Light realizou serviços de manutenção no local. Segundo apurado pela reportagem, a motorista do veículo que se chocou contra o poste não ficou ferida com a batida.

De acordo as imagens do acidente, parte do bairro ficou sem luz devido aos danos causados ao poste.