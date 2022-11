Lilo, o crocodilo e a volta de Wakanda

Matéria publicada em 4 de novembro de 2022, 15:16 horas

Animação e filme da Marvel são as melhores opções nesta temporada

O cinemão esta em contagem regressiva para a estreia do filme mais aguardado do ano. O épico ecológico extraterrestre “Avatar 2 – O caminho da água” do cineasta e explorador submarino James Cameron. O trailer, com imagens espetaculares, já pode ser visto na internet e o filme tem estreia prevista para o dia 15 de dezembro. Um dia antes da estreia nos cinemas norte-americanos. Enquanto esperamos por esse retorno a Pandora, a programação cinematográfica desta semana inclui o simpático desenho animado “Lilo – O crocodilo”, baseado num livro ilustrado para crianças que fez muito sucesso lá na terra do Joe Biden. E, na quarta-feira que vem, dia 9 de novembro, teremos a pré-estreia do novo filme da Marvel, “Pantera Negra – Wakanda para sempre” que tenta prosseguir com a franquia após a morte inesperada de seu ator principal.

Mas vamos começar pelo simpático crocodilo do desenho animado. A lenda em torno de um jacaré, ou crocodilo, que viveria nos esgotos de Nova York, data da década de 1970. Diz a lenda que uma criança ganhou o filhote de um desses répteis anfíbios como bicho de estimação. Mas quando o animal cresceu além do tamanho esperado foi jogado no vaso sanitário e sumiu ao ser acionada a descarga. Mas sobreviveu e cresceu nos subterrâneos da cidade; Teve até um filme de terror sobre esta lenda urbana, “Aligator – O jacaré assassino”, no final dos anos 70.

Lilo, o crocodilo da animação do diretor Josh Gordon, não vive nos esgotos. Na verdade ele faz parte de uma alegre família multi-racial que mora na rua 88, no leste de Nova York. Seu dono deixa ele tomar banho na banheira do apartamento e brincar com as crianças da vizinhança. Mas, como em todo desenho animado tem que ter um vilão, Lilo e seus amigos enfrentam a oposição de um vizinho, o mal-humorado senhor Grumps e sua gata de estimação Loretta, que acham que lugar de crocodilo é no jardim zoológico.

“Lilo, lilo – O crocodilo” é um filme com atores reais, contracenando com bichos de computação gráfica. O dono do Lilo é interpretado pelo conhecido Javier Bardem. Bardem passou a carreira interpretando vilões até em filmes do James Bond. E adorou fazer um papel alegre onde ele pode até cantar um dueto com o Shawn Mendes, que faz o voz do Crocodilo na versão em inglês. Aqui no Brasil devemos assistir a versão dublada. “Lilo, lilo – O crocodilo” é um filme ótimo para levar as crianças, colorido e alegre. E que não coloca temas adultos no meio de uma história para o público infantil.

“Pantera Negra – Wakanda para sempre” nos leva de volta para aquele fictício país africano onde os personagens contam até com espadas laser em pleno século 21. Agora a rainha Ramonda (Angela Bassett) e seu povo enfrentam novos inimigos, que tentam invadir seu reino depois da morte do rei, T´Challa, (o Pantera Negra do filme de 2018). Derrick Boseman, irmão do ator Chadwick Boseman, que fazia o Pantera Negra, criticou muito a decisão dos roteiristas e da Marvel de eliminarem o personagem. Ele disse que seu irmão não era tão egoísta a ponto de querer que o personagem T´Challa morresse com ele. Ele acha que deviam ter escalado outro ator para dar continuidade a história. Infelizmente o estúdio não pensou assim e agora Wakanda conta com outros defensores. Como todo filme da Marvel que se preza, “Wakanda para sempre” tem muita ação e efeitos visuais de última geração. Os fãs dos quadrinhos devem adorar.

Jorge Luiz Calife