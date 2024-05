Limpa Rio começa no dia 12 de junho em Volta Redonda, anuncia Munir

Volta Redonda – O deputado estadual Munir Neto (PSD) articulou em reunião com o Secretário de Estado do Ambiente, Bernardo Rossi, nesta semana, a vinda do programa Limpa Rio para o município de Volta Redonda.

O programa Limpa Rio vai executar desassoreamento em mais de vinte córregos do município que foram indicados pela secretaria municipal de Obras. As ações terão início no dia 12 de junho, data em que Munir irá receber na cidade o secretário estadual.

“Solicitamos ao Bernardo Rossi que contemplasse o nosso município com o programa Limpa Rio para desassorear diversos córregos da cidade. Ele vai enviar a máquina e uma equipe para trabalhar manualmente. As ações iniciam no próximo dia 12 e é mais uma vitória do nosso mandato”, destacou o deputado.

O secretário municipal de Obras, Jerônimo Teles, destacou os benefícios das ações do Limpa Rio. “O programa Limpa Rio é uma conquista para o nosso município. Iremos revitalizar e limpar grande parte dos córregos e rios, melhorando a vida da população ribeirinha e valorizando o meio ambiente”.

Córregos contemplados

Dentre os córregos contemplados estão: Cachoeirinha, dos Carvalho, São Geraldo, Ribeirão do Inferno, Cafuá, Vila Mury, União, dos Coqueiros, Brandão, Búgio, da União, dos Peixes, Secades e Aterrado.

“Agradeço ao governador Cláudio Castro, ao secretário estadual de Ambiente, Bernardo Rossi, a toda a equipe da Seas e do Inea (Instituto Estadual do Ambiente) e ao prefeito Neto, que não mede esforços para trazer o melhor aos moradores”, concluiu.