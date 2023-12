Lindbergh e Vidal conseguem R$ 3 milhões para estrada de Trindade

Brasília – O prefeito de Paraty, Luciano Vidal e o deputado federal Lindbergh Faria conseguiram a liberação de R$ 3 milhões para as obras de infraestrutura da estrada de Trindade, nesta segunda-feira (18), em Brasília. Os recursos foram obtidos em reunião no Ministério de Desenvolvimento Regional. O encontro ainda contou com as presenças do secretário nacional do MDR, Valder Ribeiro de Moura e com chefe de gabinete da Defesa Civil, Wesley de Almeida Felinto.

“Essa obra será executada em duas fases, sendo 30% de início e 70% na conclusão das obras, com a portaria marcada para esta terça-feira (19)”, revelou Vidal. O prefeito revelou que também estava em pauta os recursos para o bairro Corisco, de R$ 1.400 milhão, onde 30% desse valor será liberado assim que a equipe da prefeitura cumprir as exigências. Além disso, ainda falou sobre obras da ponte do Morro do Jacu, em que já foram liberados R$230 mil, e estão em fase de conclusão de prestação de conta.

“Somando quase R$ 4 milhões em recursos para o desenvolvimento da nossa cidade, através do deputado Lindbergh e não podemos deixar de registrar e agradecer sua a atenção, através da sua emenda destinada para a saúde de Paraty, no valor de R$ 1.200 mil”, agradeceu o prefeito.