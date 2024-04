Lindbergh participa de reunião do PT em Barra do Piraí

Barra do Piraí – O deputado federal Lindbergh Farias esteve, neste sábado (6), em uma reunião do diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Barra do Piraí. O evento teve como pauta o lançamento do nome do sindicalista Gilberto como pré-candidato a prefeito pela legenda.

Gilberto é bancário aposentado, compõe o sindicato dos Bancários do Sul Fluminense e da federação dos bancários do RJ e ES. Ele é arquiteto urbanista com licenciatura em ciências físicas e biológicas e compõe o quadro do partido dos trabalhadores há anos.

Lindbergh disse que apoia Gilberto como pré-candidato, mas enfatizou que é preciso diálogo com os demais partidos para criar uma frente ampla.

Para o deputado, o PT não pode se isolar na eleição, devendo buscar a composição com um olhar em 2026.

“Nós temos o presidente Lula de volta, mas é hora de fortalecer a base do PT. Precisamos construir um campo democrático amplo, aqui em Barra do Piraí e em todo o Brasil. Nós precisamos conversar, não podemos ficar isolados. Nós tivemos várias reuniões, que eu estive presente e que a vereadora Kati Miki (Solidariedade) estava presente. Nós não podemos querer ser os donos da verdade, os iluminados, e ficar isolados. Somos um partido grande, estamos com a Fátima e a Cida que já foram vereadoras, nós temos que nos unir com quem não é bolsonarista, ampliar o diálogo. Nós vamos ter uma eleição em um clima nacional muito quente, porque Bolsonaro vai ser preso e isso vai deixar o país muito tenso, temos que pacificar as coisas e dialogar com pessoas para ampliar essa frente democrática”, finalizou o deputado.

A proposta do PT é uma candidatura própria e ter uma vice do campo da esquerda. Durante a pré-campanha a ideia é conversar com a sociedade barrense e construir propostas para a cidade, buscando fomentar a geração de emprego, turismo e melhorar a qualidade de saúde e educação do município.

Segundo o pré-candidato a prefeito, Gilberto, o PT, que sempre venceu as eleições presidenciais na cidade, pode fazer muito mais pelo município.

“Nós queremos mostrar o jeito do PT de governar, o Presidente Lula está enviando mais de 10 milhões para nosso município este ano, através do deputado federal Lindbergh. É o maior investimento dos últimos 8 anos, e isso que nós queremos, buscar investimentos federais para fortalecer nosso município”, disse Gilberto.