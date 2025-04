Linha de Atenção Oncológica de Volta Redonda se classifica em mostra estadual de saúde da Fiocruz

Volta Redonda – A Linha de Atenção Oncológica de Volta Redonda (LAO-VR) se classificou para a 5ª Mostra Estadual de Práticas de Saúde/Cosemsrj (Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio)/Ideiasus-Fiocruz. O município ficou na oitava colocação entre os 24 selecionados no estado e em primeiro no Médio Paraíba.

A próxima etapa da Mostra acontece no dia 29 de abril para escolha de três trabalhos, que terão uma consultoria da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) por um ano, além de uma publicação. Os 18 primeiros participarão do congresso nacional em Belo Horizonte (MG), em 15 de junho.

Criada para agilizar o diagnóstico do câncer, a Linha de Atenção Oncológica tem por objetivo reduzir a morbidade e mortalidade causada pela doença. A coordenadora da LAO-VR, a oncologista Luciana Francisco Netto, acredita que a classificação na Mostra se deve ao trabalho que vem sendo desenvolvido no município para o diagnóstico precoce do câncer e acesso ao tratamento no SUS (Sistema Único de Saúde).

“A Linha de Atenção Oncológica foi iniciada como programa-piloto em 2022, em quatro unidades básicas de Saúde (UBSs) e expandida em 2023 para as 46 UBSs. Temos atuado no diagnóstico dos cânceres de mama, do colo do útero e de intestino, devido ao alto índice na população brasileira. O paciente com sinais e sintomas é identificado pela equipe da Atenção Primária, sendo a porta de entrada na rede pública”, diz a médica, acrescentando que, quando há suspeita, o paciente é encaminhado e regulado para atenção especializada.

“Neste atendimento com o especialista, são solicitados exames específicos como, por exemplo, biópsia para um resultado mais preciso. Através das ações da LAO, as equipes das UBSs foram treinadas e mantêm uma educação e discussão contínua sobre os sinais e sintomas da doença”, acrescenta.

A oncologista Luciana Netto destaca, ainda, que através dessa implementação o atendimento foi padronizado e, após o resultado de exames, o paciente segue em acompanhamento na rede municipal de saúde.

“Com a Linha de Atenção Oncológica conseguimos promover saúde, através do tratamento, contribuindo para qualidade de vida da população de Volta Redonda”, finaliza.